Ish Smith ne défait jamais ses valises : retour à Washington, 13e déménagement en 12 saisons, le Pass Navigo est rentabilisé

Hier soir, à l’occasion de la trade deadline, Ish Smith a été envoyé aux Washington Wizards en échange de Montrezl Harrell. Véritable journeyman, le meneur vétéran change d’équipe pour la 13ème fois en onze saisons. À force, le gars doit savoir faire ses valises les yeux fermés.

Ça fait beaucoup là, non ? On le sait, Ish Smith a beaucoup voyagé durant sa carrière, à tel point qu’en douze saisons en tant que joueur NBA, Ishmael a changé treize fois de maillots, pour un total de douze franchises visitées : un record qu’il partage avec des joueurs comme Chucky Brown, Tony Massenburg, Jim Jackson et Joe Smith. Téma le record pété. Hier soir, alors que les trades fusaient dans tous les sens avant la deadline, les Charlotte Hornets ont décidé d’envoyer Ish Smith – accompagné de Vernon Carey et d’un pick de draft – à Washington en échange de Montrezl Harrell. Cette saison, le joueur préféré de Fianso a joué 37 matchs à Charlotte pour une production de 4,5 points, 1,5 rebond et 2,6 assists à 39,5% au tir dont 40% à 3-points, le tout en 13,8 minutes de moyenne. Avec ce deal, le meneur retrouve son ancienne franchise, pour laquelle il a joué de 2019 à 2021.

Charlotte is acquiring Washington center Montrezl Harrell for Vernon Carey and Ish Smith, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022



Non-drafté, Ish Smith est entré en NBA par la petite porte en signant un contrat avec les Houston Rockets pour la saison 2010-11. Depuis, il est passé par onze autres franchises : Memphis, Golden State, Orlando, Milwaukee, Phoenix, Oklahoma City, Philadelphie, la Nouvelle-Orléans, Detroit, Washington et donc Charlotte. Le meneur d’1m83 a séduit plus d’un tiers des franchises NBA par son profil de créateur, capable d’insuffler de l’énergie en sortie de banc. Durant son passage de trois saisons à Detroit, entre 2016 et 2019, Ish Smith réalise ses meilleures saisons : 9,8 points, 2,8 rebonds et 4,5 assists en 24 minutes de moyenne. En NBA, si un joueur est échangé, c’est qu’il a ses défauts. Pour l’ami Ishmael, c’est la case création qui déconne. N’essayez pas de demander au meneur de filer la gonfle à ses intérieurs, il n’en fera rien. À l’heure où l’on gratte ces lignes – et sur l’entièreté de sa carrière – Ish Smith a réalisé 2654 assists, dont seulement 38,8 % d’entre elles furent à destination d’un intérieur. C’est très peu quand on compare ce chiffre à ceux de joueurs aux profils similaires, tels que D.J. Augustin (50,8%), Aaron Brooks (51,9%) ou encore Cameron Payne (47,3%).

Si Ish Smith possède un profil suffisamment intéressant pour stimuler la plupart des franchises NBA, sa valeur n’est pas assez élevée pour en faire un joueur intransférable. À force, on se demande même s’il n’est pas recruté afin de servir d’assets pour de futurs transferts. Avec une telle expérience des aéroports, on ne serait pas étonné qu’il soit contacté par Philippe Gloaguen pour écrire l’édition 2022 du Guide du Routard.