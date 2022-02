DeAndre’ Bembry coupé par les Nets : il fallait de la place pour accueillir le colis de Philly, c’est un vrai soldat qui en fait les frais

Cette trade deadline a fait beaucoup d’heureux, notamment Ben Simmons, mais elle a aussi engendré quelques déçus. C’est le cas de DeAndre’ Bembry qui s’est vu être dégagé du roster des Nets, d’une manière plutôt bien gratuite. On en connaît un qui va intéresser pas mal de monde sur le marché du buy out. Débrief.

La soirée d’hier fut complètement folle avec l’un des – si ce n’est le – plus gros échanges de l’histoire de la trade deadline, impliquant notamment Ben Simmons qui part en direction de Brooklyn, en échange de James Harden qui pose ses valises à Philadelphie. C’était la folie dans les deux camps, mais pour pouvoir accueillir les Simmons, Curry (Seth, soyez rassuré fan des Warriors) et autre Andre Drummond, Brooklyn devait passer un petit coup de balai dans son effectif. C’est donc DeAndre’ Bembry qui en a fait les frais. Dommage, car il était précieux dans la rotation noire et blanche puisqu’il était l’un des seuls gros défenseurs de cette équipe (avec Bruce Brown, bien évidemment). Un vrai gars au service du collectif, le genre de joueur qui serait tranquillement dans le starting five des Lakers. Cette saison, DeAndre’ Bembry c’était 6 points et 3 rebonds à 56,8% de réussite au tir dont 41,7% de loin. Son rôle en attaque était plus que limité, ce qui paraît logique lorsque l’on voit l’armada offensive des Nets. Mais Brooklyn tenait en lui un vrai 3&D. Nul doute que des équipes comme les Bucks ou le Heat vont tout faire pour récupérer un mec de cette trempe sur le marché du buy-out. On ne s’inquiète pas pour le bonhomme, il va vite retrouver du taf.

The Nets are waiving DeAndre Bembry to create roster room for the trade today, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Le move réalisé par le management des Nets reste néanmoins compréhensible. L’esprit NBA privilégie rarement le rapport humain aux grosses liasses. Si c’est pour accueillir de meilleurs joueurs, bien évidemment que DeAndre’ est envoyé en chômage. Sans remords ni vergogne. L’objectif des pensionnaires du Barclays Center reste toujours la bagouze et il va vite falloir se remettre sur de bons rails. En l’absence de Kevin Durant, le niveau de cette équipe est proche du néant. Ce jeudi, quelques heures après la trade deadline, les Nets ont enchaîné une 10ème défaite consécutive face aux redoutables (non) Wizards. Et ce malgré un Kyrie Irving à 31 points, au leadership toutefois plus que discutable. Cette équipe paraît pour l’instant à des années lumières de ce que proposent le Heat, les Bucks, les Bulls, les Cavaliers ou même les Raptors. Vivement que chacun retrouve sur le parquet, et que les nouveaux arrivants se mettent au diapason. Une huitième place (position actuelle des Nets) serait totalement immonde. Mais surtout, il faut que l’État de New York change sa législation pour que Kyrie mette fin à son contrat en alternance et repasse en CDI.

L’aventure Nets s’est arrêtée brutalement pour DeAndre’ Bembry. Le trade Simmons – Harden aura eu raison de sa place, mais cela ne fait aucun doute : l’homme à la jolie chevelure va vite retrouver une franchise.

Source texte : Adrian Wojnarowski/ESPN