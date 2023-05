Bouillant cette nuit pour aider Devin Booker à triompher des Nuggets, Kevin Durant continue d’ajouter des lignes à son palmarès. L’ailier All-Star est devenu le 7ème meilleur scoreur de l’histoire des Playoffs.

Les années passent mais Kevin Durant semble toujours le meilleur dès qu’il s’agit de mettre le ballon dans le panier. Arme ultime pour bon nombre d’observateurs, la Durantula est le cauchemar de tous les défenseurs de la Ligue. Saison après saison, l’ailier va chercher ses 30 points tous les soirs à coup de fadeways, de shoots à mi-distance, de tirs du parking.

Bref, l’arsenal est illimité pour KD. En Playoffs, l’ancien pote des Splash Brothers n’est pas mauvais non plus et cette nuit il est même devenu le septième meilleur scoreur de l’histoire de la postseason, dépassant l’illustre Karl Malone. Il a aussi délogé un certain Tony Parker au classement des paniers inscrits en Playoffs, il est désormais 9ème.

SEVENTH ALL-TIME. Congrats, @KDTrey5, on moving into 7th on the @NBA’s All-time Playoff Scoring List! 👏 pic.twitter.com/IyHVsPA2kG — Phoenix Suns (@Suns) May 6, 2023

CONTINUING TO GROW HIS LEGACY. Congrats, @KDTrey5, on notching the 9th spot on the @NBA’s All-Time Playoff Field Goals Made List! pic.twitter.com/KLQlDiHk53 — Phoenix Suns (@Suns) May 6, 2023

À 34 ans et encore très productif, KD devrait sans mal monter encore quelques marches dans ce classement des légendes du scoring. Jusqu’où peut-il monter exactement ? Tout dépendra de sa longévité et de la longueur de ses campagnes en Playoffs. Prochaine étape : le tandem Tim Duncan – Shaquille O’Neal, respectivement à 379 et 457 points devant. Si Kevin Durant réussit à qualifier les Suns pour les Finales NBA avec des séries assez longues et des gros coups de chaud, ça peut être fait dès cette saison.

Pour le sommet du classement, il va falloir s’armer de patience car la hiérarchie est dominée (incroyable surprise n’est-ce pas ?) par un certain LeBron James. Le King compte 3016 points d’avance sur KD, autant dire que c’est pas gagné pour aller le chercher.

