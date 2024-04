Le Heat en pole position pour recruter une star cet été ?

Dernier qualifié pour les Playoffs à l’Est et privé de Jimmy Butler blessé, le Heat risque de faire plus de bruit cet été que lors de la postseason NBA 2024. D’après Adrian Wojnarowski, il faudra surveiller Miami de près sur le marché des transferts et la Free Agency.

L’été dernier, le Heat était la destination privilégiée de Damian Lillard, qui avait publiquement demandé son transfert de Portland pour rejoindre South Beach. Si Dame a finalement atterri à Milwaukee, c’est le dernier exemple montrant l’attractivité de la franchise floridienne auprès des stars NBA.

Dans quelques semaines, quand le marché des transferts et de la Free Agency rouvrira, on devrait une nouvelle fois retrouver le Miami Heat au centre des discussions si l’on en croit le Woj (ESPN).

“Miami est toujours bien placé, surtout concernant des joueurs qui sont bientôt en fin de contrat, avec une ou deux années restantes. Des joueurs qui disent à leur équipe, ‘je veux aller au Heat et si vous ne m’envoyez pas au Heat, je deviendrai agent libre et irai ailleurs’. Bien sûr, les équipes peuvent vous envoyer là où elles le souhaitent, mais Miami a toujours un avantage car beaucoup de joueurs veulent faire partie de cette franchise. Je pense que Miami sera encore une fois en position d’utiliser les assets qu’ils possèdent pour acquérir un nouveau All-Star, qui correspond plus à la timeline de Bam Adebayo.”

Si Jimmy Butler reste le visage du Miami Heat, Bam Adebayo représente à la fois le présent et l’avenir de la franchise, le pivot All-Star étant aujourd’hui âgé de 26 ans. Pour maximiser son prime et profiter à fond des dernières années de Jimmy (34 ans) pour tenter d’aller au titre, Pat Riley pourrait bien faire le forcing afin de créer un nouveau Big Three à Miami.

La solidité et la culture de la franchise (#HeatCulture), associées au kiff de vivre sous le soleil de Miami, ont évidemment de quoi attirer du beau monde à South Beach. Parmi les noms qui seront potentiellement à surveiller cet été ? Donovan Mitchell, qui rentrera en dernière année de contrat l’an prochain et potentiellement en instance de départ en cas de mauvais parcours des Cavs en Playoffs. Il faudra aussi garder un œil sur le dossier Paul George – agent libre à venir – tant que ce dernier n’aura pas prolongé aux Clippers.

"I think there's going to be a lot more player movement this summer." 👀 @wojespn on the Miami Heat and what the upcoming NBA off-season could look like ✍️ pic.twitter.com/vbwEFzgWpO

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 19, 2024

Avec les gros contrats de Butler, Adebayo ou encore Tyler Herro, le Heat n’a pas vraiment de flexibilité financière pour signer directement un gros agent libre. Mais Miami possède des assets plutôt sérieux pour essayer de monter un transfert voire un sign & trade. Il y a du jeune talent (Tyler Herro), des contrats assez facilement transférables (Duncan Robinson) et des jeunots prometteurs (Jaime Jaquez Jr., Nikola Jovic). Le Heat est néanmoins limité au niveau de son capital draft après avoir lâché l’un de ses deux premiers tours disponibles pour récupérer Terry Rozier en février dernier.

À Pat Riley de prouver qu’il possède toujours sa baguette magique pour recruter du lourd, après être passé à côté de plusieurs dossiers ces dernières années.

Source texte : ESPN