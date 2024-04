Tiens, tiens, tiens, comme on se retrouve. Après pas moins de cinq confrontations en saison régulière, dont une à Las Vegas en demi-finale du In-Season Tournament, les Bucks et les Pacers se croisent à nouveau dans le cadre du premier tour des Playoffs NBA 2024. Une confrontation 3 vs 6 qui promet dans cette rivalité grandissante, mais une confrontation qui risque fortement d’être déterminée par l’état de santé de Giannis Antetokounmpo. Allez, preview !

Confrontations en saison régulière :

9 novembre : Pacers – Bucks, 126-124

7 décembre : Pacers – Bucks, 128-119 (In-Season Tournament)

13 décembre : Bucks – Pacers, 140-126

1er janvier : Bucks – Pacers, 113-122

3 janvier : Pacers – Bucks, 142-130

Avec l’intégration du In-Season Tournament au calendrier NBA cette saison, certaines équipes se sont affrontées à cinq reprises. C’est le cas des Bucks et des Pacers. De quoi poser les bases d’une nouvelle rivalité, surtout quand vous avez deux équipes d’une même division, avec d’un côté des anciens qui veulent montrer qui est le patron et de l’autre des jeunots qui n’ont peur de rien.

Il s’en est passé des choses entre les Bucks et les Pacers cette année : impossible d’oublier la demi-finale de la NBA Cup à Las Vegas, au terme de laquelle Tyrese Haliburton a indiqué à Damian Lillard qu’il était l’heure de passer le relais. Impossible d’oublier l’épisode du ballon volé après un énorme carton au scoring de Giannis Antetokounmpo. Impossible d’oublier les propos du joueur des Bucks Malik Beasley, qui a déclaré en janvier dernier, “On va les jouer en Playoffs et ça va mal se passer pour eux.”

Bref, le décor est planté.

Si pas mal de choses se sont passées depuis leur dernier affrontement au mois de janvier (dont l’arrivée de Doc Rivers à la place d’Adrian Griffin à Milwaukee), quelque chose nous dit que les souvenirs d’il y a quelques mois vont rapidement remonter à la surface dès l’entre-deux du Game 1 ce dimanche. Vous avez du popcorn en stock ?

Quand et comment reviendra Giannis Antetokounmpo ?

On peut parler tactique, bataille des coachs, dynamique, facteur X et de tout ce que vous voulez, cette série Bucks – Pacers sera avant tout rythmée par la disponibilité (ou non) de Giannis Antetokounmpo. Petit rappel, le Freak souffre d’une blessure au mollet et l’incertitude règne concernant sa présence dans la série, lui qui devrait manquer le début de cette dernière. Les Bucks – théoriquement favoris dans cette série – ne sont évidemment pas la même équipe avec ou sans Giannis. Et les chances des Pacers seront forcément boostées si Antetokounmpo est absent ou loin d’être à 100%.

Parmi les nombreuses équipes que le Freak a martyrisées cette saison, Indiana fait partie de celles qui ont vraiment pris tarif. 54 points – 12 rebonds pour Giannis en novembre, 37 points – 10 rebonds puis 64 points – 14 rebonds en décembre, triple-double à 30 points – 18 rebonds – 11 passes le 1er janvier, autant dire que le monstre grec détruit tout sur son passage dès qu’il voit les Pacers en face. Trop fort, trop puissant, trop physique, Indiana n’a personne pour le ralentir, malgré l’arrivée de Pascal Siakam en janvier et une défense en progrès par rapport au début de saison. Mais le plus surprenant dans tout ça ? C’est que les Pacers ont remporté quatre matchs sur cinq face à Milwaukee cette saison.

Vous vous demandez peut-être comment, mais Indiana a souvent su imposer son rythme de jeu hyper rapide (2e pace NBA, 2e attaque NBA) sous l’impulsion d’un Tyrese Haliburton très insolent face aux Bucks. Ces derniers, trop vieux et pas assez disciplinés pour répondre à la fougue de la jeunesse, ont encaissé près de 130 pions par match contre Indy. Avec Giannis. Tout ça pour dire qu’outre l’état de santé du Freak, l’équipe qui réussira à imposer son style de jeu risque fort de prendre le contrôle des opérations. Autre facteur à surveiller : la production d’Haliburton, en nette baisse depuis son retour de blessure fin janvier. Les Pacers auront besoin d’un Hali au top ou pas loin pour espérer taper Milwaukee. Son duel avec Lillard, qui devra potentiellement step-up sans Giannis (20,2 points de moyenne face à Indiana cette saison), pourrait être l’une des clés de la série.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Bucks – Pacers, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 1h

Bucks – Pacers, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 1h Game 2 : Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 2h30

Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 2h30 Game 3 : Pacers – Bucks, vendredi 26 avril à 23h30

Pacers – Bucks, vendredi 26 avril à 23h30 Game 4 : Pacers – Bucks, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 1h

Pacers – Bucks, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 1h Game 5* : Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Pacers – Bucks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Pacers – Bucks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Bucks – Pacers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

