Le NBA League Pass à 17,99€ pour les Playoffs !

Les courses sont faites, les piles de la télécommande ont été changées exprès pour l’occasion et vos proches sont prévenus. Vous êtes officiellement prêts à rentrer dans un tunnel pendant les deux prochains mois pour profiter pleinement des Playoffs. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le NBA League Pass est à 17,99€ jusqu’à la fin de la saison. Les curieux et curieuses, c’est l’heure d’en profiter.

Tant pis pour les cernes, la période la plus excitante de l’année a officiellement débuté avec le Play-In Tournament et ce n’est rien en comparaison avec ce qui nous attend à partir de ce week-end. Évidemment, mieux vaut vivre cela tous ensemble. Alors on se donne rendez-vous au Grand Rex samedi, puis sur les réseaux ensuite pour vibrer, analyser, trashtalker et tout simplement vivre des nouveaux moments all-time en famille.

Le combo café – Twitter (oui, on est encore des anciens) a déjà fait ses preuves mais il est encore plus appréciable lorsqu’il est complété par le NBA League Pass pour suivre l’intégralité des rencontres en HD avec la possibilité de spliter l’écran quand une fin de match serrée empiète un peu sur le main event de la soirée. On vous en parle depuis un paquet d’années et on avait même fait un tutoriel complet dédié au NBA League Pass au début de la saison.

Cela tombe bien, la Grande Ligue annonce une dernière baisse de prix significative à 17,99€ pour l’ensemble des Playoffs !

There’s no denying it. #PlayoffMode is a thing.

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel begin this Saturday on ABC, ESPN, TNT and NBA TV. pic.twitter.com/faiQN0nwVx

— NBA (@NBA) April 16, 2024

Si vous êtes fans des Pistons ou des Blazers, c’est l’occasion de voir du vrai basket au moins une fois dans la saison. Si vous êtes fan des Warriors ou des Raptors, séchez vos larmes en vous replongeant dans des périodes plus victorieuses de l’histoire de votre franchise grâce aux nombreux matchs d’archive mis à disposition sur la plateforme.

Pour les autres, c’est évidement que du bonheur avec toujours les mêmes avantages que d’habitude pour profiter au max de ce caviar que va nous servir la NBA pendant deux mois : qualité max, versions condensées de 10 ou 40 minutes, commentaires à domicile ou à l’extérieur. Il n’y a plus qu’à espérer que votre équipe de coeur aille jusqu’au bout !

Ainsi, pour la fin de saison, l’offre actuelle est de 17,99€.

Ce qui inclut :

Les Playoffs NBA

Les Finales NBA

La Draft NBA 2024

La Summer League

Et tout un tas de goodies auxquels on a habituellement accès

Comme d’habitude ? Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous capter sur les réseaux sociaux ou par mail, on continuera au maximum de vous répondre !