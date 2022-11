Ce vendredi, c’est Black Friday pour les fans de gros caddies et d’achats démesurés dans le monde entier. Et sur la planète basket, on n’échappe pas non plus au phénomène puisque la NBA met en place une grosse promotion sur son NBA League Pass : -50% sur l’abonnement à la saison, rien que ça, et dès maintenant.

Si les habitués du NBA League Pass ont connu quelques beaux soucis sur ce début de saison, la machine continue à tourner et les nuits s’enchaînent en direct.

Match après match, perf après perf, les écrans blancs laissent place aux money-time bien stressants et on se retrouve comme d’hab sur Twitter pour passer la nuit ensemble devant la NBA. Un plaisir quotidien entre deux cafés, et ce depuis des années. Car rien ne vaut un screen de comparatifs de scores quand Golden State se mange un +35 en déplacement, ou le replay d’un terrible Pistons – Wolves en HD à 6h du mat. Désolé, même si celle-là est totalement gratuite, c’est vrai.

🏀🇫🇷 HOOP CITIES – PARIS ! 🇫🇷🏀 La série de documentaires produits par la NBA, avec un épisode 100% Paris ! ❤️@EvanFourmizz @JMonclar @AmarouXX @Pigalle_Paris et tant d’autres déclarent leur flamme à Paname et son basket 🫶🥰 Dispo gratuitement ici ➡️ https://t.co/y0JLQeKCnT pic.twitter.com/hKgORVzAAF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2022

Ceci dit, info importante pour la commu : ces dernières semaines, nous avons remonté la majorité de vos remarques vers la NBA, qui a accusé réception et a fait remonter le tout au niveau supérieur. Il y a eu des bugs, mais ils ont été pris en compte et cela va nettement mieux ces derniers temps. Avec des corrections effectuées récemment et un plaisir utilisateur qui devrait normalement s’améliorer dans les semaines à venir, le League Pass que l’on connaît refait surface.

Un retour à la normale qui nous rassure. Car en sachant que le LP reste le seul moyen de regarder tous les matchs en direct ou en replay qu’on utilise depuis des années, on ne va pas se mentir, ça fait plaisir. Du coup, comme d’habitude, si vous rencontrez des soucis n’hésitez pas à nous les partager comme vous l’avez fait jusqu’ici et on les transmettra comme il se doit à la NBA.

Et pour les autres, si vous êtes curieux, sachez que cette grosse promo a lieu dans les prochains jours. Un -50% avant de dévaliser les boutiques pour Noël, c’est pas négligeable.