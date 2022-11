Fêter Thanksgiving en ayant le sourire ? C’est le plus beau des cadeaux pour les joueurs de NBA. Dans un virage collectif très positif ces derniers jours, les boys du Minnesota se sont offert une belle entrée avant la dinde : victoire 115-101 à Indiana, ce qui fait 5 victoires de suite pour Rudy Gobert et sa bande.

Les stats maison de ce cinq à la suite c’est juste ici

Le meilleur match de la saison des Wolves ?

Peut-être pas, mais le plus convaincant, on est tout en haut.

Il y a dix jours environ, les sourcils étaient froncés en NBA lorsque le sujet Minnesota était évoqué. Un démarrage compliqué, des joueurs qui ne trouvent pas leurs automatismes avec ce nouvel effectif, ça sentait plus la pression et le stress que le plaisir et la joie de vivre. Et puis, Apéro oblige, les premiers bons résultats sont tombés. Une victoire en déplacement à Cleveland malgré un énorme Darius Garland, deux démonstrations à Orlando et Philadelphie, puis un coup de poing sur la table face au Heat. Avec 4 succès consécutifs, plus ou moins rassurants en fonction du point de vue de chacun, les hommes de Chris Finch se déplaçaient dans l’Indiana.

Pas la plus mince des affaires, les Pacers étant sur 5 victoires de suite et Top 4 de cette early Conférence Est.

Ce qu’on a vu ce mercredi soir était, collectivement, extrêmement accompli de la part des Wolves.

On peut tâter la feuille de match, on peut revoir la rencontre, mais dans la gestion de l’adversaire, dans le switch d’intensité qui a eu lieu, Minnesota a réussi à faire ce qu’on attendait vraiment depuis très longtemps : nous montrer ce dont cette équipe est vraiment capable. Face à des Pacers accrocheurs, avec un Myles Turner en feu total, il n’y a pas eu de panique comme on a pu le voir certaines fois cette saison. Non, au lieu de se tirer dans les pattes en baisser le regard, les Wolves ont augmenté leur concentration, leur sens du collectif, et c’est une vraie vague qui est tombée sur la gueule de Rick Carlisle et ses joueurs.

Depuis cet Apéro ? 5 matchs, 5 victoires. De rien 🫶 https://t.co/0EP5lPju2G — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2022

Une excellente défense sur Tyrese Haliburton par Jaden McDaniels et sa bande (4/15 au tir), les petits apports d’Austin Rivers et Kyle Anderson en sortie de banc, tout le monde retroussait ses manches pour s’assurer de la chose principale, c’est-à-dire la victoire de la franchise. Comment ne pas esquisser un sourire, en voyant D’Angelo Russell se donner en défense ? Comment ne pas secouer positivement de la tête, en observant Karl-Anthony Towns se transformer en nettoyeur d’arceau dans le troisième quart-temps ? En y ajoutant un Anthony Edwards patient balle en main et un Rudy Gobert qui a pris une bonne grosse place des deux côtés du terrain, vous avez donc eu ce qui était mentionné plus haut : ce qu’on attendait du potentiel de ces Wolves.

Et en plus de la win ? La feuille parle d’elle-même :

23 points, 11 rebonds et 8 passes pour KAT

21 points, 16 rebonds et 15 pénétrations affectées par Rudy

15 points et 12 passes pour D’Angelo

19 points pour Anthony Edwards

18 points et 4 contres pour Jaden McDaniels

Est-ce que ce n’était pas ça, l’idéal envisagé cet été lorsque les gros transferts ont été réalisés ?

Bien évidemment, un meilleur Anthony Edwards au scoring aidera dans les futures rencontres, et son coup de chaud contre Miami après avoir été chauffé par l’arbitrage nous a rappelé tout le potentiel du bonhomme, lui qui avait déjà sali Orlando quelques jours auparavant. Mais dans un début de saison qui n’a pas été facile ni de tout repos, Minnesota peut aborder Thanksgiving avec le sourire. Oui, il reste encore beaucoup de boulot, mais non, nous ne sommes plus dans le marasme de début novembre. Et ça, c’est tout ce qu’on souhaitait pour les joueurs et leurs fans.

Prochain test pour Minnesota ? Digestion de la dinde, puis déplacement à Charlotte vendredi soir. Pas le plus gros des challenges, mais il en reste un sur le papier : si ces Wolves sont sérieux, ils doivent tabasser les Hornets. C’est ce que les grandes équipes font, et on commence à voir ce profil dans cette team.