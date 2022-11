C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Selon l’insider Chris Haynes, qui cite les fameuses sources de la ligue, LeBron James va faire son retour sur les parquets vendredi à San Antonio.

My @NBAonTNT in-game report on when Los Angeles Lakers star LeBron James (groin) intends to make his return to action. pic.twitter.com/Ne9wjF9MQG — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 23, 2022

D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, les dirigeants de Detroit décrochent le téléphone pour discuter de l’avenir de Saddiq Bey, qui tourne à quasiment 15 points de moyenne cette année. Avec la blessure de Cade Cunningham, la future arrivée de Victor Wembanyama à la Draft et l’extension de contrat de Bey qui pointe le bout de son nez, les Pistons semblent prêts à envisager un éventuel transfert.

Selon cette même source, Atlanta et Milwaukee sont les deux principales équipes sur le dossier Jae Crowder. Néanmoins, pour l’instant, aucun deal ne semble pouvoir se matérialiser. Les Suns chercheraient à monter un transfert à trois pour obtenir une bonne contrepartie. Phoenix serait notamment intéressé par K.J. Martin de Houston.

Sur nos autres réseaux