Adam Silver doit aimer le Tour de France, c’est presque une certitude. Pourquoi ? Tout simplement, car comme sur la grande boucle, la NBA va offrir un programme dantesque ce mercredi avant de se reposer la nuit suivante. Douze matchs au menu ce soir, notre Alpe d’Huez à nous. Allez Alain Philippe programme !

# LE PROGRAMME

1h : Pacers – Wolves

1h : Cavaliers – Blazers

1h : Hornets – Sixers ( sur BeIN Max 4)

1h30 : Hawks – Kings

1h30 : Celtics – Mavericks (sur BeIN Sports 3)

1h30 : Heat – Wizards

1h30 : Raptors – Nets

2h : Bucks – Bulls

2h : Spurs – Pelicans

2h : Thunder – Nuggets

3h : Jazz – Pistons

4h : Warriors – Clippers

# À NE PAS MANQUER

Oui, les Kings font désormais partie des équipes qui font basculer un match dans la catégorie « à ne pas manquer ». Voilà une chose qui doit bien faire plaisir à Vlade Divac, du moins on l’espère. Sacramento reste sur sept victoires de rang pour la première fois depuis 2004. De’Aaron Fox – qui plane toujours sur son nuage – et ses potes viennent de taper les Grizzlies et se disent qu’un déplacement à Atlanta n’est pas forcément plus inquiétant pour eux. Trae Young et ses volatiles pointent à la 6ème place de l’Est avec dix victoires et sept défaites, un bilan qui compte le même nombre de succès que les Kings mais les Hawks ont une défaite de plus. Tout ça pour vous dire que le basket champagne devrait être au rendez-vous avec deux équipes jeunes qui vont tout faire pour choper une onzième win. La bataille risque de faire rage aux quatre coins du terrain entre les mastodontes Clint Capela et Domantas Sabonis, et un duel de backcourt assez excitant avec Kevin Huerter et le renard face à Dejounte Murray et Ice Trae. Bref, rendez-vous à partir d’1h30 du matin. Les Kings devraient être au complet à l’inverse des Hawks qui se passent toujours de Bogdan Bogdanovic, le doute persiste pour De’Andre Hunter listé en day-to-day.

Sur le même fuseau horaire – et donc sur le deuxième écran – on retrouvera un match tout aussi alléchant qui verra s’affronter deux candidats au trophée de MVP : Jayson Tatum – inscrit en day-to-day mais on y croit – et Luka Doncic. Le Slovène et ses sbires arrivent à Boston pour faire un coup face à des Celtics ultra-dominants depuis le début de saison. Les C’s sont premiers à l’Est et possèdent le meilleur bilan de NBA avec treize victoires pour quatre défaites, le TD Garden n’a d’ailleurs connu qu’une seule défaite cette saison. La tâche de Dallas s’annonce franchement compliquée, mais qui d’autre que Luka Doncic pour foutre le feu à la maison des verts et repartir avec une victoire et une performance légendaire ? Marcus Smart sera là pour coller aux basques du Wonder Boy, Danilo Gallinari et Robert Williams III sont toujours out, côté Texan, Maxi Kleber et Spencer Dinwiddie sont incertains. Boston – Dallas, c’est un choc bien sympa et c’est à ne surtout pas manquer.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Nouvelle occasion de voir jouer Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin qui accueillent Rudy Gobert et ses potes… tout heureux de jouer à l’extérieur.

Portland vient de perdre ses trois derniers matchs, Cleveland vient de gagner ses trois derniers matchs. Une série va prendre fin ce soir dans l’Ohio et ça… c’est de l’analyse.

Les Sixers se déplacent à Charlotte sans Maxey, Harden et Embiid. L’occasion parfaite pour P.J. Tucker de marquer son premier panier de la saison ?

Les Wizards bougent à Miami pour affronter le Heat ou du moins les joueurs du Heat qui ne sont pas encore à l’infirmerie.

Les Nets font toujours les montages russes depuis le début de la saison, après une défaite à Philadelphie, victoire contre des Raptors décimés ?

Les Bucks sont toujours aussi forts et même si les Bulls restent sur une victoire, l’addition pourrait être salée dans le Wisconsin.

Le tank des Spurs est bien en place avec une série de cinq défaites consécutives, l’occasion de prendre Brandon Ingram ou Zion Williamson en TTFL.

Les Nuggets se sont fait taper par les Pistons, soyons fous, c’est au tour du Thunder de foudroyer le Joker et ses potes.

Nouvelle symphonie du Jazz à prévoir, les Pistons au premier rang pour l’apprécier.

Warriors – Clippers c’est Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green d’un côté… John Wall, Nicolas Batum et Ivica Zubac de l’autre. Ben ouais parce que ni Kawhi Leonard ni Paul George ne joueront cette nuit.

Vous l’aurez compris, énorme programme sur les routes de NBA cette nuit. L’effort sera brutal d’entrée et il ne faudra relâcher la pression qu’au petit matin. Allez on se retrouve pour les premiers tours de roue dès 1h du mat, en attendant bonne nuit, sieste ou échauffement, c’est comme vous voulez.