C’est l’un des plus grands souvenirs basketballistiques de pas mal de monde : les Finales NBA 2016, édition qui a largement fait respecter la montée en puissance voulue des Playoffs. Des tours préliminaires tout choupi, puis cette dernière marche, dorée de platine, fantastique en tout point. La seule rature annoncée de la copie parfaite que rendra Stephen Curry à son départ en retraite.

C’est l’histoire d’un curé, d’une rousse et d’un cul-de-jatte qui sont sur un paquebot en direction de Honolulu. Nos études de journalismes insistaient sur la nécessité d’une bonne phrase d’accroche pour concentrer le lecteur, c’est chose faite, passons maintenant au sujet de ce papier. En 2016, LeBron James et Kyrie Irving roulent sur les matchs 5, 6 et 7 des Finales NBA. Les chiffres ? Deux façons de les présenter. La brutale, en parlant simplement d’un cumul de 199 points en trois rencontres. La plus détaillée, en mentionnant ce Game 5 lors duquel Kyrie et LeBron ont scoré 41 points chacun, pour un total de 33/54 au tir. Le match suivant, le doyen reclaque 41 points quand son meneur se suffit de 23 unités. Vint alors l’ultime rencontre, le Game 7 : 27 points, 11 rebonds et 11 assists pour le King, 26 points de Kyrie Irving. C’est la première fois de l’histoire qu’une équipe remonte un déficit de 3 à 1 en Finales, les Cavaliers sont sur le toit des Zitazounis – du monde, diront les plus mauvais garçons.

Pour l’émission The Old Man and The Three animée par J.J. Redick, Stephen Curry est revenu sur le seul vrai point noir de sa carrière de Hall of Famer. L’octuple All-Star a admis que le dagger de Kyrie Irving était toujours un peu dans sa tête, qu’il l’a longtemps perturbé, avant de revenir sur son ultime possession contre Kevin Love. « S’il y a une action pour laquelle je sais que j’aurais dû faire quelque chose de différent, c’est bien celle-là ». Mais en dépit de ce qu’il aurait pu/dû faire, de tous ses regrets et remords, d’un mea culpa dont il ne s’est jamais caché, Stephen Curry sait, au fond, qu’il n’y avait pas de baguette magique à secouer contre les deux monstres qu’étaient LeBron James et Kyrie Irving. De beaux mots, à savourer avec cette vidéo sous les yeux.

« Ce que je dis de cette situation de 3-1, c’est que je n’ai jamais vu deux gars jouer à ce niveau pendant trois matchs consécutifs, c’était la chose la plus folle que j’ai jamais vue. Bron et Kyrie étaient à fond. On a bien joué, ils ont juste mieux joué. Et c’était dur de regarder et d’être dans cette vibe où vous ne pouviez rien faire. »