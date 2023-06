On entend souvent les Blazers et le Heat dans la même phrase en ce moment avec les rumeurs entourant Damian Lillard. C’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui, à la différence que ça ne concerne pas directement Dame mais… Bam Adebayo, le pivot All-Star de Miami. Hein ?!

C’est Jake Fischer, insider respecté de chez Yahoo Sports, qui a balancé cette info qui en surprendra plus d’un : les Blazers préparent une “offre significative” pour Miami afin de s’attacher les services de Bam Adebayo.

Portland won’t trade the No. 3 pick unless it nets one of a several premium targets to pair with Damian Lillard, league sources told @YahooSports. The Blazers are preparing a significant offer for Miami’s Bam Adebayo, and other notes from around the NBA: https://t.co/OlOM4yDIRB

— Jake Fischer (@JakeLFischer) June 20, 2023

Ce qui est surprenant, ce n’est pas la volonté des Blazers de trouver un All-Star pour accompagner Damian Lillard. On sait que Portland est dans une situation assez particulière, avec Dame qui demande du renfort pour jouer les premiers rôles d’un côté, et de l’autre la franchise qui possède le troisième choix de la Draft à venir. Ce dernier représente la meilleure monnaie d’échange côté Portland pour récupérer un joueur calibre All-Star. Néanmoins, le pick ne sera pas transféré à moins d’une offre vraiment significative. Tout ça pour dire que les Blazers cherchent à monter un gros transfert, mais uniquement si la contrepartie vaut le coup et améliore sensiblement l’équipe.

Non, ce qui est surprenant, c’est que Portland pense pouvoir obtenir Bam Adebayo de Miami pour l’associer à Lillard. Oui, les deux joueurs sont proches, eux qui ont partagé l’expérience olympique de Tokyo en 2021, mais on n’imagine pas un seul scénario dans lequel Pat Riley et Erik Spoelstra lâchent Bam aux Blazers.

Adebayo représente une pièce essentielle du Heat des deux côtés du parquet, et l’un des piliers d’une franchise qui a joué deux Finales NBA sur les quatre dernières saisons. La défense de Miami est construite sur sa polyvalence, et il joue également un rôle essentiel dans le système offensif floridien, comme le prouvent ses 20 points et près de 4 passes de moyenne. Coach Spo a plusieurs fois chanté ses louanges et mis en avant le leadership de Bam, qui correspond parfaitement à l’ADN du Heat. Alors même si Portland débarque avec une offre incluant le pick numéro 3, Anfernee Simons, Shaedon Sharpe ou l’ensemble du Moda Center, Adebayo ne bougera pas.

Dans la tête de Pat Riley, le Miami Heat est aujourd’hui à une pièce de véritablement pouvoir jouer le titre. Dans un monde parfait, cette pièce se nomme Damian Lillard, qui demande son transfert de Portland pour aller à Miami. Peut-être que ça arrivera un jour, peut-être pas. Ce qui est certain par contre, c’est que le Heat ne lâchera pas son pivot All-Star de 25 ans.

Source texte : Yahoo Sports