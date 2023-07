Après l’exploit d’hier face aux États-Unis, l’Équipe de France U19 jouera le match le plus important de sa génération, ce soir face à l’Espagne. A la clé un titre mondial, et l’espoir est au moins aussi grand que la crainte.

25 juin dernier. Après un premier quart-temps à se renifler le derrière lors de leur affrontement en match de poule, Français et Espagnols accélèrent. Ou plutôt… la Roja accélère. Un deuxième quart de feu, la France ne reviendra plus et s’incline d’une vingtaine de points. Ressenti 40.

Ce soir ? Ce sera un tout autre match, une finale de Coupe du Monde, le genre de match que certains ici ne rejoueront plus jamais. Hier les joueurs de Lamine Kebe ont vaincu Team USA, première fois dans l’histoire des EDF jeunes, et ce soir le but sera le même : écrire l’histoire face à un pays qui ne perd jamais, ou presque.

Zaccharie Perrin et Melvin Ajinca devront dominer comme ils le font depuis le début de la compétition, Zaccharie Risacher devra encore monter d’un cran, Romain Parmentelot et Alexandre Bouzidi devront faire tourner la machine, bref chaque ligne de la partition devra être parfaitement écrite pour pouvoir espérer enquiquiner les jeunes spaniches, qui restent quoiqu’il arrive les immenses favoris de cette finale.

L’heure ? 20h. L’endroit ? Debrecen, en Hongrie, et pour vous/nous la chaine YouTube de la FIBA, pour vivre en direct ce dernier match de la compétition. Il y a deux ans la génération Wemby avait échoué sur la dernière marche, face à Team USA, cette fois-ci… c’est la bonne ?