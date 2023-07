C’est la seule note positive de la soirée alors on prend : le Français Zacharie Perrin a été nommé dans le meilleur cinq de la Coupe du Monde U19, quelques minutes après la défaite de la France face à l’Espagne. L’intérieur a été monstrueux pendant dix jours, récompense logique !

Si son adversaire du soir Isan Almanza a été élu logiquement MVP de cette Coupe du Monde U19, le jeune intérieur français Zacharie Perrin l’accompagne donc dans le meilleur cinq de la compétition. Dominateur lors de chaque match des Bleuets, il termine sa CDM avec une perf de mammouth à 14 points et 20 rebonds, une élimination frustrante pour cinq fautes et cette prolongation vécue en direct du banc, alors qu’il lui restait encore probablement quelques buckets en magasin…

They came to ball 💫 #FIBAU19 pic.twitter.com/dncwamiC2p

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 2, 2023



Deux Espagnols, un Turc, un Américain et donc le gros bébé des Sharks d’Antibes, voilà pour la crème de la crème de cette compétition, à l’issue de laquelle, comme bien souvent malheureusement, l’Espagne aura terrassé la France. Zacharie Perrin ? Clairement la révélation du tournoi (avec Melvin Ajinca), avec sept matchs et tout autant de carnages dans la raquette, fort d’une puissance quasi sans équivalent à son niveau et d’un profil d’intérieur mobile avec de bonnes mains qui promet de sacrées belles choses pour la suite de sa carrière.

Un petit sourire dans la grisaille du soir avec cette belle ligne au palmarès de Zacharie Perrin. Ça ne lui permettra peut-être pas de faire de beaux rêves, mais ça nous permet au moins de lui redire une dernière fois un grand bravo pour ses travaux.