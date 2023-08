Championnes d’Europe en titre, les Bleues du 3×3 iront défendre leur couronne à Jérusalem du 5 au 7 septembre prochain. Qui dit compétition internationale dit participantes, et qui dit participantes dit liste de joueuses. La Fédération Française de Basketball vient de dévoiler les quatre filles qui iront aux confins du continent, et il n’y a pas de grande surprise.

Elles sont toutes quatre sous contrat fédéral pour se consacrer uniquement au 3×3 en vue des Jeux Olympiques de Paris qui arrivent l’été prochain. Elles seront en Israël, à Jérusalem, pour montrer que la France est la spécialiste de la discipline en Europe. Marie-Ève Paget, Laëticia Guapo, Hortense Limouzin et Myriam Djekoundade n’arriveront néanmoins pas comme des outsiders.

C’est auréolée du titre de championne d’Europe que l’Équipe de France se présentera au tournoi. Un statut qui implique une grosse préparation. Le groupe de Yann Julien est donc en ce moment même du côté du Pont du Gard pour une étape des Women’s Series (circuit mondial FIBA) avant un départ ce dimanche. En phase de poule, les Bleues affronteront l’Ukraine puis la République Tchèque le mercredi 6 septembre respectivement à 16h05 puis 19h45. En fonction de leurs résultats, l’arbre final se tiendra le 7 septembre dans la journée.

Ballin’ with a view 🌍🔥

Le @pontdugard accueille deux étapes du circuit international féminin et masculin 3×3.#3x3WT | @ffbasketball 🇫🇷 pic.twitter.com/kOFTb3VueY

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 30, 2023

L’ensemble de la compétition sera diffusée en direct sur le site de l’Équipe TV et en différé sur l’Équipe 21. De quoi permettre au plus grand nombre de profiter de l’une des meilleures équipes du monde en matière de 3×3. Pour le coach Yann Julien, l’objectif est bien de prendre de l’expérience et marquer les esprits.

« L’objectif c’est de conserver notre titre de Championne d’Europe. C’est une nouvelle bataille qui s’annonce mais on veut cette médaille d’or. Il faut aussi se projeter par rapport aux Jeux Olympiques de Paris 2024 car au-delà du résultat on veut réussir à avoir une maitrise de ce qu’on va proposer dans notre jeu. Je pense qu’aujourd’hui on est chassé et que le regard sur nous a changé mais c’est stimulant de se dire qu’on a changé de statut.” – Yann Julien

Source : FFBB 3×3