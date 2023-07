À 18h00 ce soir, l’équipe de France U18 affronte la Slovénie en quart de finale de l’Euro U18. Objectif qualification pour le dernier carré… mais aussi revanche contre l’équipe qui avait éliminé les Bleuets lors de la dernière édition.

Le match sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA !

Les choses sérieuses commencent dans cet EuroBasket, perturbé par des scandales liées au condition de jeu. Les quarts de finale débutent aujourd’hui avec une affiche entre France et la Slovénie pour une place en demi-finale. Ce match s’annonce plus relevé que les précédents pour les Bleuets, face à des Slovènes qui ont eux aussi montré de belles choses dans cette compétition.

Jusqu’ici, le parcours des français n’a en effet été sommé d’aucune embûche. Pour leur entrée de la compétition, les joueurs de Frédéric Crapez n’ont eu aucun mal à se défaire de la Suède (86 à 48, replay vidéo disponible ici). Cinq joueurs ont inscrit plus de 10 points. Le match suivant face à Israël a été un peu plus relevé : 9-0 encaissé d’entrée de jeu, puis réaction des Bleuets, emmenés par un bon Illan Piétrus à 17 points. L’intensité mise par les Français – des deux côtés du terrain – a fait la différence, notamment sous le cercle (46 points à 24), en contre-attaque (29 à 9) et au rebond (58 à 25), pour finalement s’imposer 83-70.

#FIBAU18Europe | L'Equipe de France confirme face à Israël et prend la tête du groupe A 💪🇫🇷

La France a enfin maîtrisé son dernier match de groupe, remporté 92 à 69 contre la Lituanie. Avec 10 interceptions et 20 pertes de balles forcées, Amaël L’Etang et ses coéquipiers ont étouffé leurs adversaires en défense. De l’autre côté du terrain, les Bleuets ont offert une nouvelle démonstration de puissance collective avec 45 points inscrits par les remplaçants, et encore cinq joueurs à plus de 10 unités. Un bien joli message envoyé à la concurrence donc, avec trois larges victoires en autant de matchs.

Opposés à la Pologne en huitièmes de finale, les Français n’ont pas levé le pied… et ont même accéléré en infligeant un écart de 40 points à leurs adversaires (94 à 54). Après un début de match mitigé, ils ont pris les devants à la fin du premier quart-temps grâce à un Noa Essengue intenable (10 points dans le premier quart-temps, 20 au total). C’est en deuxième mi-temps que les Français ont véritablement creusé l’écart.

+38, +13, +31 et maintenant +40 … l'Equipe de France U18 Masculine est définitivement en mission ! 😮

🔜 Désormais direction les quarts de finale pour la sélection tricolore.#FIBAU18Europe I @NextGenHoops

Ce soir, l’équipe de France devra faire tout aussi bien face à une équipe de Slovénie qui sera assurément plus solide que ses précédents adversaires. Les Slovènes ont fait preuve d’une belle résilience au tour précédent en renversant l’Italie dans le dernier quart-temps, 86 à 73, et ne s’avoueront pas facilement vaincus. Ça promet une belle opposition entre deux grosses nations du basket européen.

Les Bleuets compteront sur leurs scoreurs, Noa Essengue et Illan Piétrus, pour guider l’attaque. Excellent à la gestion lors des quatre premiers matchs, le meneur Théo Prichard devra continuer d’apporter sa maîtrise et son organisation du jeu tout en servant ses intérieurs Maxime Logue et Tidjane Salaun, dominateurs sous le cercle depuis le début de la compétition. Mais surtout, les Français devront insister sur leurs points forts : l’intensité défensive et le jeu en transition pour écraser leurs adversaires physiquement

Les Français pourront aussi s’appuyer sur l’exemple de leurs aînés, les U20, qui ont remporté le Championnat d’Europe il y a dix jours… en battant notamment la Slovénie lors des phases de groupe. Avec la médaille d’argent ramenée du Mondial U19 et la quatrième place des féminines dans la même catégorie, le basket français réalise déjà un bel été, en attendant les résultats de l’équipe A à la Coupe du Monde dans un mois !

