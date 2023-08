Vidéo : le discours de Pau Gasol au Hall of Fame

Hall of Fame NBA

La légende espagnole Pau Gasol a été honorée hier soir lors de la cérémonie du Hall of Fame. Aux côtés de Tony Parker, Dwyane Wade et Dirk Nowitzki. L’intérieur, double champion NBA avec les Lakers a prononcé un discours empreint d’émotions.

Particulièrement émouvant, notamment au moment d’évoquer sa relation privilégiée avec Kobe Bryant, le discours de Pau Gasol lors de la cérémonie du Hall of Fame 2023 a été l’un des moments marquants de la soirée. L’espagnol, avec sa pudeur et son flegme légendaire transpirait la sincérité et la fierté au moment de prononcer ces quelques mots. Revivez ce discours comme si vous y étiez :