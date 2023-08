Vidéo : le discours de Dirk Nowitzki au Hall of Fame

Hall of Fame NBA

Retour en vidéo sur le discours de Dirk Nowitzki lors de son intronisation au Hall of Fame cette nuit à Springfield. Le géant allemand a notamment rendu hommage à Jason Kidd mais aussi à ses adversaires les plus coriaces pendant sa carrière avec toujours la classe immense qui le caractérise.

Le plus texan des allemands est entré hier soir dans le panthéon du basket américain aux côtés de Tony Parker, Pau Gasol et Dwyane Wade. Dans un discours élégant et plein de classe, le champion NBA 2011 a retracé sa carrière avec l’humilité qui le caractérise. Un moment fort en émotions pour lui, comme pour tous les fans de basket :