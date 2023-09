Dans une rencontre sans réel enjeu, la Lettonie s’est offert l’Italie (82-87). Simone Fontecchio avait été laissé au frigo pour la rencontre et cela s’est bien fait sentir côté italien. La Lettonie affrontera le vainqueur de Slovénie – Lituanie pour la 5ème place de cette Coupe du Monde.

Vous reprendrez bien un peu de Lettonie ?

Ça tombe bien car la belle surprise de la compétition jouera pour une tout aussi belle cinquième place samedi face à la Lituanie ou la Slovénie. Opposés aux italiens aujourd’hui, les lettons ont d’abord semblé mal assumer une mini-gueule de bois en première mi-temps, sûrement les stigmates de l’élimination frustrante face à l’Allemagne hier. Luigi Datome en a profité pour envoyer quelques bombinettes du parking et créer un petit écart en début de match, en faveur des Italiens. Simone Fontecchio regardait pendant ce temps la tranquillement la rencontre depuis le banc. Le meilleur joueur italien de la compétition n’a pas foulé le parquet aujourd’hui, pas trop la peine…

C’è solo un capitano and the game is not ready to move on from him 💼 🎯#FIBAWC x #WinForItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/lUrTJld9cR

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 7, 2023

À la force du poignet et grâce au talent de son effectif, la Lettonie va revenir dans le match. Un homme sort du lot côté letton sur cette rencontre : Andrejs Grazulis. Le bonhomme nous a claqué un presque parfait 12/13 au tir dont 3/3 du parking en inscrivant 28 points et en collectant 6 rebonds. Autour, Davis Bertans a – comme à son habitude – tiré depuis tous les angles possibles et inimaginables du terrain. On a pu encore admirer l’une des coqueluches de cette compétition, le meneur Arthur Zagars, nous gratifier de quelques jolies actions. C’est ça que c’est bon.

The hidden gem of #FIBAWC 2023, Arturs Zagars, is at it again. 💎

📊 Tournament averages: 14.2 PTS | 2.3 REB | 6.0 AST pic.twitter.com/2abxtNqNku

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 7, 2023

La Lettonie était plus forte collectivement face à des transalpins qui auraient pu – malgré tout – revenir en fin de rencontre. Mais sans Fontecchio, la mission était trop compliquée. La Lettonie jouera samedi face au vainqueur de Slovénie – Lituanie pour aller gratter le top 5. L’Italie, quant à elle, jouera face au perdant de ce match pour la 7ème place de cette Coupe du Monde 2023.