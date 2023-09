Amy Bonner, Blanca Burns et Jenna Reneau sont devenues les premières femmes à arbitrer une Coupe du Monde

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde FIBA, des arbitres femmes ont officié.

Amy Bonner, Blanca Burns et Jenna Reneau : à jamais les pionnières du sifflet féminin sur un parquet de Coupe du Monde.

Alors bien sûr, il y avait déjà eu Chantal Julien, l’arbitre française qui a tenu la rencontre masculine entre les États-Unis et l’Allemagne, lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Mais c’est une autre compétition. Et – pour le coup – elle était singulière dans sa percée. Amy Bonner, Blanca Burns et Jenna Reneau ont été considérées et perçues comme des arbitres legit. C’est-à-dire ? Les voir tenir le sifflet n’a rien provoqué dans nos esprits. Toute la saison – et depuis un bout de temps, avec Violet Palmer dès 1997 – Ashley Moyer-Gleich et Natalie Sago officient sur les parquets NBA. Et pourtant, on apprend que Bonner, Burns et Reneau sont les trois premières femmes à arbitrer en Coupe du Monde. La FIBA s’y met aussi. Plus tardivement certes, mais au fond, ça ne compte pas vraiment. Leur intégration au plateau international masculin est réussie. Portes dorénavant ouvertes aux prochaines !

🏆 Por primera vez en la historia del @FIBAWC habrá tres árbitras en el torneo

✨ Amy Bonner, Blanca Burns y Jenna Reneau#FIBAWC | #WinForAll

🔗 La lista completa: https://t.co/pxn7cHxsuf pic.twitter.com/b24EgkEVQq

