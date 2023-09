Tout juste débarqué chez les Lakers, Christian Wood n’a pas hésité a signifié son nouvel amour pour le maillot pourpre et or… tout en envoyant une belle punchline aux Mavericks. Un peu de beef pour pimenter la fin de l’été, voilà qui nous donne bien envie d’assister au retour du bonhomme à Dallas tiens.

Affaire de gros sous ? Sans doute. Souvenez-vous, nous vous parlions au mois de janvier dernier que les Mavericks étaient plutôt convaincus de l’apport de leur intérieur et considéraient le fait de lui donner deux ans de contrat supplémentaires pour 32 millions de dollars. Une somme très coquette, de quoi voir venir… mais rien ne s’est passé. Ah, pas grave, on attendra l’été hein. Oui, mais le souci, c’est que les Mavericks ont lamentablement échoué en fin de saison, en manquant les Playoffs malgré une équipe taillée pour se battre au delà du mois d’avril.

Une désillusion qui a eu des conséquences dans la gestion du groupe cet été. De 32 millions potentiels en janvier, on est passé à du vent en juillet. Et aucune proposition sérieuse provenant du board des Mavericks pour un Christian Wood sans aucun contrat. Heureusement, les Lakers sont arrivés et ont signé – de manière très maline – le garçon pour le minimum salarial, à savoir 2,7 millions la première année et une player option pour la deuxième, à 3 millions. Un montant “dérisoire” face aux chiffres évoqués ci-dessus. Et forcément, un peu (beaucoup ?) de rancoeur chez Wood.

“J’ai toujours voulu être un Laker, et je sais qu’on peut gagner un titre. La communication avec le coach a été un élément clé. Je connais Coach Ham depuis Milwaukee, et on a discuté tous les jours de cette opportunité. Il croit en moi, et il m’a dit que j’allais jouer un grand rôle, qu’il savait ce que je pouvais apporter. Je suis impatient, et croyez-moi, je suis motivé après ce que Dallas a fait.” – Christian Wood

Ouch. Connu pour être un bel attaquant mais un piètre défenseur, Christian Wood est sans doute une belle pièce – vu le tarif – pour les Lakers, qui devront toutefois apprendre à bien gérer son temps de jeu pour qu’il ne fasse pas plonger l’équipe, un peu à l’image d’un Carmelo Anthony lors qu’il a débarqué à Los Angeles. En tout cas, on a hâte de mater le Mavericks – Lakers, qui aura lieu le 13 décembre prochain.

Cette saison, avec les Mavericks, Christian Wood a proposé 16,6 points, 7,3 rebonds et 1,8 passe à 51,5% au tir.

