Superstar des Celtics, Jayson Tatum représente aujourd’hui l’âme de la Maison Verte, équipe légendaire en NBA. Le joueur a déclaré aujourd’hui vouloir rentrer dans l’histoire de la franchise, au même titre que Bill Russell, Larry Bird ou Paul Pierce. Cela passera par gagner un titre, mais aussi par “ressentir” la ville, ce qu’il a expliqué pour The Messenger être capable depuis peu.

S’inscrire dans l’histoire d’une équipe en NBA dépend forcément de l’endroit dans lequel un joueur évolue. Sans manquer de respect, marquer les esprits à Oklahoma City ou Minneapolis est “moins” difficile sur le papier que dans certaines places fortes de la ligue. On pense bien sûr à Los Angeles, Philadelphie… mais aussi et surtout Boston.

La tâche sera donc particulièrement compliquée pour Jayson Tatum. Qui le sait, et qui est prêt à bosser pour. Tout en savant autre chose : cela passera par la conquête d’un titre. Pour rejoindre les légendes, en tout cas pour avoir la légitimité d’engager une discussion à ce sujet.

“J’adorerais être au Mont Rushmore des Celtics. Bird, Russell, Paul Pierce et ces gars là. Ils ont montré le chemin. La chose qu’ils ont en commun, ce sont les titres. Je dois gravir la montagne pour seulement être considéré comme l’un des leurs. Je veux devenir l’un des meilleurs de l’histoire, je veux être reconnu comme un gagnant, et je crois que je le serai.” – Jayson Tatum.

Et pour être une légende ? Il ne s’agit pas uniquement d’être bon sur le terrain. Il faut aussi se sentir bien avec le public, la ville, ses habitants. Une relation saine avec son lieu de vie est la clé pour se sentir bien dans ses baskets. Originaire de Saint Louis, Tatum a indiqué qu’il avait commencé récemment à ressentir la “connexion” avec Boston. Comment décrire ceci ? Sans doute quand on se lève le matin et que l’on se rend compte qu’on vit ici pas que pour le boulot. Parce que cet endroit est devenu plus. Un processus personnel, différent de celui de Jaylen Brown par exemple.

“J’ai commencé récemment à ressentir la connexion avec Boston. J’ai passé ma vie d’adulte ici, mon fils a grandi ici. J’ai grandi ici. J’ai accompli pas mal de choses. C’est passé si vite, et Boston a joué un rôle très important dans ma vie. Je me sens plus lié, beaucoup plus que ces deux dernières années. Au début, j’étais comme : ‘Je vis ici, mais je suis de Saint Louis, un enfant de Saint Louis. Maintenant, je suis une partie de la ville. Je ressens une connexion avec la ville et les habitants de Boston.” – Jayson Tatum.

De quoi avoir l’assurance de le voir rester jusqu’à la fin de sa carrière dans le Massachusetts ? Oui, sans oublier que la NBA est un business qui peut parfois se révéler sans pitié.

Vous ne savez jamais ce qui peut arriver, mais j’aime jouer pour les Celtics. J’ai fait ma place dans cette ville et ai grandi pour l’apprécier au mieux. J’adore les fans. Ce serait très dur de quitter cet endroit.” – Jayson Tatum.

Source : The Messenger