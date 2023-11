Kyrie Irving gâche le comeback des Lakers (104-101)

Menés largement pendant une grande partie du match, les Lakers sont passés proche d’un comeback extraordinaire mais Kyrie Irving a sauvé les Mavs dans les derniers instants. Quel match !

Pour les stats maison de cette rencontre à suspense, c’est par ici.

Luka Doncic, Kyrie Irving, LeBron James, Anthony Davis. Joli panel de stars au menu de ce match de gala à la Crypto.com Arena en fin de nuit. Des stars, des célébrités dans les gradins et un scénario qui sent aussi Hollywood.

Les Mavs en démonstration, des Lakers sans idées (et sans défense)

Si cette rencontre s’est finalement terminée sur un score serré, on a longtemps cru que ça ne serait pas le cas. Il faut dire que Dallas a bien su jouer ses cartes, profitant notamment des jambes lourdes de Lakers en back-to-back pour prendre le large. Luka fait ses tours de magie, Kyrie est en confiance. Le petit Josh Green profite des décalages pour choper des tirs ouverts cadeau.

En face, les Angelinos accumulent les pertes de balle et sont trop brouillons. Davis n’est pas assez trouvé à l’intérieur, D’Angelo Russell passe à côté, LeBron James est plutôt discret, la défense n’y est pas. Bref, ça va clairement pas fort. On se dirige tout droit vers un blowout des familles. En contrôle, Dallas n’a pas grand-chose à craindre mais fait grise mine en voyant Dereck Lively sortir sur blessure après une mauvaise chute au niveau du dos.

Dereck Liveley II went down on a bad fall from an alley-oop attempt and was helped off the court and into the locker room 🙏

(via @GrantAfseth) pic.twitter.com/5bSXVBvxN1

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 23, 2023

Le comeback ultime des Lakers, Kyrie Irving gâche la fête

À -20 à un quart-temps de la fin, on ne s’attendait plus à grand chose. Et puis… miracle ! Les Lakers se sont réveillés. Dans le sillage d’un super Austin Reaves et d’une défense retrouvée, les Angelinos ont marché sur les Mavs dans le money time. Incapables de planter le moindre panier, les hommes de Jason Kidd ont vu leur avance s’amenuiser face au duo Reaves – LeBron James, sans oublier quelques paniers importants de Prince. À une minute du terme, le King réussit même à faire passer les Lakers en tête ! Incroyable.

C’était sans compter son ancien compère de Cleveland. Alors que LeBron vient de manquer une occasion de tuer le match, Kyrie Irving vient jeter un froid sur les fans angelinos avec un shoot glacial de sang-froid.

KYRIE TAKES THE LEAD RIGHT BACK 🗣️

THIS GAME LATE IN Q4 🍿

Mavs-Lakers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/TaxCZgZFyg pic.twitter.com/gl3d6kYUlh

— NBA (@NBA) November 23, 2023

On s’attend à la réponse d’un LeBron James héroïque dans ce money time, mais BronBron fait les mauvais choix au pire moment. Son tir en premier intention avant le panier d’Uncle Drew semblait déjà une erreur, mais le King perd ensuite un ballon importantissime sur une passe téléphonée à Anthony Davis… Irving en profite pour donner trois longueurs d’avance aux siens sur la ligne. La dernière tentative de James à 3-points sera trop courte. Victoire de Dallas, mais que ce fut intense !