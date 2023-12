Le résumé de la nuit en NBA : les Pistons officiellement dans la légende de la lose

Source : Montage TrashTalk via NBA League Pass

Par ici le résumé de la nuit en NBA ! 9 matchs, avec les Grizzlies et le Thunder victorieux… mais surtout, les Pistons qui marquent l’histoire de la lose, avec 27 défaites de suite, record all time.

Scores et stats de la nuit

Pistons – Nets : 112-118 (stats)

Wizards – Magic : 119-127 (stats)

Bulls – Hawks : 113-118 (stats)

Rockets – Pacers : 117-123 (stats)

Pelicans – Grizzlies : 115-116 (stats)

Thunder – Wolves : 129-106 (stats)

Spurs – Jazz : 118-130 (stats)

Blazers – Kings : 130-113 (stats)

Clippers – Hornets : 113-104 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Pistons rentrent dans la légende de la nullité, avec une 27e défaite de suite, 59 jours sans victoire. Cade Cunningham colle 41 points, mais ce n’est pas assez pour vaincre Brooklyn.

Nuit tranquille pour le Magic.

24 points et 25 rebonds pour Andre Drummond face aux Hawks. La ligne annuelle est là pour Dédé, qui pourra encore dire l’été prochain qu’il est – selon lui – un Hall of Famer, sans aucun débat possible.

Les Pacers s’offrent les Rockets à Houston, dans une des salles les plus compliquées à renverser de NBA.

Ja Morant change tout. 4e match, 4e succès de suite pour les Grizzlies, après prolongation chez les Pelicans… qui ont pourtant compté 14 points dans le dernier quart.

Sale soirée pour les Wolves, qui ont pris piquette à Oklahoma City. La doublette Rudy Gobert – Karl Anthony n’a pas réussi son match.

Les Spurs ont subi la foudre Lauri Markkanen.

Les Kings ont été surpris par Portland, lourde défaite des Kings face aux Blazers.

Non sans se faire peur, les Clippers tapent les Hornets en toute fin de match.

Les Français de la nuit en NBA

4 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres pour Bilal Coulibaly contre le Magic.

15 points, 7 rebonds, 4 passes, 5 contres pour Victor Wembanyama, à 6/15 au tir en 25 minutes contre le Jazz.

10 points, 5 rebonds pour Rudy Gobert contre le Thunder, en 29 minutes.

Le highlight de la nuit

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

