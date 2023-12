À peine de retour, Ja Morant déjà joueur de la semaine à l’Ouest !

Hier soir, la NBA a délivré les titres de joueurs de la semaine pour la période allant du 18 au 24 décembre. Une période marquée par les perfs XXL de Joel Embiid mais surtout le retour de Ja Morant, déjà récompensé par la Ligue.

Trois matchs, trois victoires, 28 points et 9 passes de moyenne à 51% au tir.

Pas de doute, Ja Morant is BACK ! Après avoir purgé sa suspension de 25 matchs, la superstar des Grizzlies n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits. Ja a d’abord fêté son retour à la Nouvelle-Orléans avec un match à 34 points – 8 passes et surtout le shoot de la victoire au buzzer, avant d’enchaîner face aux Pacers et Hawks pour deux succès supplémentaires. Pour rappel, Memphis n’avait remporté que six matchs (pour 19 défaites) entre le 25 octobre et le 18 décembre…

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER 🤯 pic.twitter.com/Tu2MAComDY

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

Avec son nouveau statut de joueur de la semaine, Ja Morant a enchaîné cette nuit sur le parquet des Pelicans, où il avait connu un retour triomphant quelques jours auparavant. 31 points, 7 passes et une quatrième victoire de suite pour Memphis (116-115 en prolongation), on peut clairement parler d’un “Effet Morant”.

Outre les stats, les résultats et les récompenses, Ja a surtout permis aux Grizzlies de retrouver leur basket, de retrouver leur âme, ainsi que l’identité qui leur manquait en début de saison. Memphis a encore un sacré retard à combler (4,5 matchs) pour essayer d’accrocher au moins une place de play-in, mais clairement le crew de Mister Morant n’est plus bon à prendre désormais.

Source texte : NBA

Memphis Grizzlies guard Ja Morant and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 9 of the 2023-24 season (Dec. 18-24). pic.twitter.com/Gf4ro7FKVg

— NBA Communications (@NBAPR) December 26, 2023