Les Pistons l’ont fait. S’inclinant pour la 27e fois d’affilée cette nuit contre Brooklyn, Detroit a battu le record du plus grand nombre de défaites consécutives dans une seule et même saison. Et ce malgré un énorme Cade Cunningham (41 points), qui essaye tant bien que mal de garder l’équipe soudée.

“Ne quittez pas le navire.”

Quand Cade Cunningham a rejoint les vestiaires après la 27e défaite de suite des Pistons, son message était très clair : ce n’est pas le moment de se désunir, même si l’équipe de Detroit est aujourd’hui le symbole suprême de la lose.

“On doit rester ensemble. Là c’est le moment le plus propice pour se replier sur soi-même, mais on doit continuer à pouvoir compter les uns sur les autres.”

En tant que leader des Pistons et premier choix de la Draft NBA 2021, Cunningham prend forcément sa part de responsabilité dans la situation actuelle de la franchise. Sur le parquet, il tente le tout pour le tout pour essayer de mettre fin à cette série infernale, lui qui a planté 41 points cette nuit (37 en deuxième mi-temps) après en avoir planté 43 la semaine dernière à Atlanta. Mais ça ne suffit pas, alors Cade essaye tant bien que mal de remonter le moral des troupes à travers les mots.

Cade Cunningham a mis 41 points dont 37 en deuxième mi-temps.

Il a joué à un niveau exceptionnel.

Chaque défenseur a pris tarif.

Mais c’était pas assez, encore une fois.

Cunningham ne s’imaginait clairement pas dans une telle situation quand il est devenu le visage de la reconstruction des Pistons il y a deux ans. Il vit actuellement la pire période de sa carrière de basketteur, et on a presque mal pour lui. Certes Cade peut faire mieux mais surtout il mérite mieux. Le profil de l’équipe des Pistons aujourd’hui ne permet pas de maximiser ses qualités, et contrairement à d’autres il n’a pas eu le luxe de débarquer dans une franchise réputée pour sa capacité à bien développer les jeunes.

Mais malgré tout ça, Cade Cunningham ne veut pas baisser la tête. Il implore son équipe à trouver les ressources pour mettre fin à cette situation qui pèse énormément sur le groupe. Et ça c’est un signe de maturité, de leadership, surtout à 22 ans.

“On compte beaucoup sur moi, à la fois sur le terrain, et dans le vestiaire. Chaque jour j’essaye de guider l’équipe. Je n’ai pas réussi pour l’instant, vu le bilan de 2-28. Alors c’est normal qu’on se retourne vers moi.”

Allez, courage Cade, des jours meilleurs viendront. Il ne peut en être autrement.

