Sur une série de 27 défaites consécutives, les Pistons sont au fond du trou et personne ne sait comment ils vont en sortir. L’une de leurs rares sources d’espoir ? La prochaine Free Agency, quand Detroit aura de la marge salariale pour recruter un joueur de gros calibre.

Quand vous possédez un bilan de 28 défaites en 30 matchs et que vous restez sur 27 revers d’affilée, absolument tout doit être remis en question et les besoins ne se limitent pas à l’un ou l’autre secteur. Mais d’après l’insider Shams Charania, la franchise de Detroit a un plan précis en tête pour essayer de remonter la pente.

“Les Pistons veulent un ailier-fort et seront actifs à la Free Agency. Ils ont 50 à 60 millions de dollars de cap space l’été prochain. Parmi les noms à surveiller : Pascal Siakam, OG Anunoby, Tobias Harris et Miles Bridges.”

Avoir de la marge salariale c’est bien, mais bon courage pour convaincre n’importe quel agent libre de signer à Detroit au vu de la saison cataclysmique que sont en train de pondre les Pistons.

Siakam, Anunoby, Harris et Bridges sont autant de joueurs qui chercheront à la fois un bon contrat et une bonne situation sportive l’été prochain. Detroit pourra proposer un bon paquet de dollars mais le “projet” actuel de la franchise du Michigan est d’une telle tristesse qu’on voit mal aujourd’hui l’un de ces quatre joueurs venir s’enterrer chez les Pistons. Et ce malgré la présence de jeunes talents comme Cade Cunningham, Jalen Duren ou encore Ausar Thompson.

Outre la Free Agency, on surveillera aussi le comportement des Pistons d’ici à la prochaine trade deadline. Le bon côté des transferts, c’est que le joueur que vous recrutez via un échange n’a pas d’autre choix que de vous rejoindre, et ça c’est plutôt pratique pour Detroit au vu de la situation actuelle…

Source texte : Shams Charania