Pas de transfert de Jerami Grant à la trade deadline ? Les Pistons seraient prêts à attendre cet été pour trancher sur l’avenir de l’ailier

Il fait partie des noms qu’on retrouve souvent dans les rumeurs de transfert : Jerami Grant. Convoité par pas mal de franchises ambitieuses, l’ailier de 27 ans ne semble pas vraiment avoir un avenir chez des Pistons en pleine reconstruction. Mais ce n’est pas pour autant qu’il va bouger dans les deux prochains jours.

Jerami Grant sera-t-il toujours à Detroit le 11 février 2022 ? Il y a quelques semaines, ce scénario semblait assez improbable. En effet, Jerami était envoyé à droite à gauche, le plus souvent dans des équipes à la recherche d’un vrai renfort pour la fin de saison. Car si Grant n’est peut-être pas ce franchise player qu’il pensait être en rejoignant les Pistons à l’intersaison 2020, il reste un joueur qui tourne à pratiquement 20 points par match tout en étant capable d’apporter sa contribution défensive sur les ailes. Et ça, forcément, ça intéresse du monde en vue des Playoffs. Tout ça pour dire que Grant coche toutes les cases du candidat idéal pour un transfert. Mais quid des Pistons dans tout ça ? Sont-ils vraiment décidés à le bouger au plus vite ? Pas sûr au final. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Detroit n’est pas dos au mur concernant son joueur. Ce qu’on veut dire par là, c’est qu’elle n’est pas en position de le perdre sans aucune contrepartie si jamais elle décide de le conserver post-deadline, et elle pourrait ainsi attendre avant de le bouger. On rappelle que Grant possède encore une année de contrat après la saison 2021-22, de quoi permettre aux Pistons de bien évaluer leurs options. Si aucune offre ne leur plaît vraiment dans les deux jours à venir, si aucune offre ne les aide véritablement dans leur projet actuel de reconstruction, pourquoi lâcher Jerami tout de suite ? Non seulement la situation contractuelle de Grant donne la possibilité à Detroit d’attendre, mais ça pourrait également permettre aux Pistons d’avoir plus de visibilité au moment de prendre leur décision concernant l’ailier. Vu leur bilan actuel (12 victoires – 41 défaites, 14e à l’Est), les hommes de Motown devraient une nouvelle fois avoir une belle place à la Draft en juin prochain, où des ailiers-forts modernes comme Jabari Smith (Auburn) et Paolo Banchero (Duke) pourraient se retrouver disponibles pour prendre la place de Grant.

🚨 Un transfert de Jerami Grant à la deadline, pas aussi sûr que cela. Piste possible : les Pistons vont jusqu’à la Draft avec Grant et sauront mieux à quelle place ils seront, face à une cuvée remplie de quelques excellents forwards. Jerami serait alors transféré en fonction. pic.twitter.com/XVcPtHmYEJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2022

Bien évidemment, beaucoup de choses peuvent changer d’ici à jeudi. Si les Pistons semblent aujourd’hui privilégier la carte du statut-quo et qu’aucune offre n’est véritablement sur la table d’après le Woj, certaines franchises pourraient tenter un gros coup histoire d’augmenter leurs chances en Playoffs dans une saison qui semble particulièrement ouverte. L’ajout d’un élément comme Grant dans une équipe déjà performante peut potentiellement faire la différence, à condition évidemment que Jerami soit OK pour reprendre un rôle plus limité à l’image de celui qu’il possédait à Denver. On rappelle qu’il avait spécifiquement quitté les Nuggets à l’intersaison 2020 pour pouvoir avoir un rôle plus important chez les Pistons, alors que les deux équipes lui avaient proposé un contrat similaire. C’est un aspect dont on parle peu mais qui pourrait refroidir certaines équipes intéressées par son profil, d’autant plus qu’il demandera sans doute une extension de contrat de 112 millions de dollars sur quatre ans cet été, quand il sera éligible à une prolongation avant de devenir agent libre en 2023. D’après les dernières rumeurs, une équipe comme les Nets aurait pris la température auprès des Pistons concernant un trade de Grant, mais d’autres franchises moins hype comme les Wizards, les Blazers et les Kings seraient aussi sur le coup.

Vous l’avez compris, un transfert de Jerami Grant à la trade deadline est loin de représenter une certitude. Les Pistons n’ont aucun souci pour jouer la carte de la patience, aux autres franchises de venir avec de belles offres pour tenter de convaincre Detroit de le lâcher.

Source texte : ESPN