C.J. McCollum sur le départ ? Cette fois-ci c’est peut-être la bonne, et les Pelicans et les Knicks rodent tels des vautours

Alors que le GM des Blazers Joe Cronin est toujours hautement recherché dans l’Oregon suite au trade de ce vendredi ayant envoyé Norman Powell et Robert Covington aux Clippers, les fans de Portland doivent se préparer à de nouveau perdre un membre important de leur équipe. En effet, si C.J. McCollum est dans les rumeurs de transfert depuis le début… de sa carrière, cette année pourrait bien être la bonne. Dans la Ligue depuis huit ans, le trentenaire, qui a toujours connu les Playoffs, est la cible de plusieurs équipes en quête d’un arrière vétéran scoreur.

Cette saison, C.J. McCollum tourne à 20,5 points, 4,3 rebonds et 4,5 passes à 43,6% au tir dont 38,4% du parking. Des statistiques plus que correctes mais qui sonnent néanmoins un peu creux puisque les Blazers réalisent une saison assez catastrophique avec un bilan de 21 victoires pour 33 défaites, un bilan qui les stationne actuellement la onzième place de la Conférence Ouest. Certes, l’absence de Damian Lillard est un facteur non-négligeable de cette déperdition mais, cependant, lorsque le meneur était encore présent dans l’équipe… elle ne jouait pas forcément mieux. En effet, au bout de 29 matchs avec leur franchise player en short les Blazers n’en avaient remporté que 14, à chacun ses torts.

Avec l’absence de l’homme à la montre, c’est Anfernee Simons qui en a profité pour se montrer. Le combo guard, qui arrive en fin de contrat cet été (tiens donc), affiche les meilleures moyennes de sa jeune carrière (15,8 points, 2,7 rebonds et 3,6 passes à 42,1% au tir dont 39,2% du parking) et avec une telle explosion en cours le management de Portland a de quoi se poser des questions concernant l’avenir de C.J. McCollum dans l’Oregon. Même si le joueur possède un très gros contrat (30,9 millions de dollars cette saison et 69,1 millions de dollars garantis sur les deux prochaines), plusieurs franchises se sont renseignées sur la disponibilité de McCollum. En effet, le profil de l’arrière vétéran pourrait intéresser quelques équipes comme l’a confirmé Adrian Wojnarowski au micro de Malika Andrews sur ESPN.

As we approach the trade deadline, @wojespn reports on teams’ interests in Jerami Grant and CJ McCollum: pic.twitter.com/Kyu9pX3Ibx — Malika Andrews (@malika_andrews) February 7, 2022

« McCollum a beaucoup de valeur dans cette ligue. Vous savez ce que vous obtenez avec lui. C’est un joueur qui apporte beaucoup de maturité à tout vestiaire dans lequel il se trouve. [..] «

Parmi les franchises intéressées deux noms ressortent : les Pelicans et les Knicks. D’un côté une équipe plus à même d’envoyer des contreparties intéressantes pour Portland, de l’autre une équipe avec un projet sportif plus intéressant pour McCollum (quoique). En effet, d’après les dernières informations rapportées par l’insider Brian Windhorst, les Pelicans seraient prêts à transférer des joueurs tels que Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker et/ou Jaxson Hayes en plus de choix de drafts pour récupérer le natif de Canton, qui aurait pour mission d’encadrer les jeunes de la Nouvelle-Orléans.

De leur côté, les Knicks se seraient également mis sur la piste. Si un trade incluant Julius Randle semble assez compliqué, compte tenu de sa cote actuelle, le package le plus probable serait organisé autour d’un vétéran tel qu’Evan Fournier ou Kemba Walker, joueur aquel les Knicks grefferaient un ou deux jeunes à potentiel et des choix de draft. De plus, avec les récentes sorties qui montrent que Tom Thibodeau ne compte pas spécialement sur Cam Reddish, l’intégration de ce dernier dans le package ne serait pas à exclure. En outre, la venue de McCollum à New York ne serait pas déconnante. En effet, les Knicks sont, cette saison, la neuvième équipe de la Ligue avec le plus de tirs à 3-points réussis (13,0) et la douzième en termes de pourcentage de réussite sur les tirs de loin (35,5%). Une arrivée de Christian-Jacques à Manhattan permettrait donc d’ajouter une vraie option dans le périmètre à côté de R.J. Barrett dans l’objectif logique d’aller chercher une place en play-in.

Mise à jour du 8 février à 13:45 : Les Atlanta Hawks se sont également manifestés pour récupérer C.J. McCollum. Selon Jake Fischer, les Hawks pourraient proposer un package arrangé autour de Danilo Gallinari, dont le contrat s’élevant à 20,5 millions de dollars cette saison et n’en garanti que cinq la saison prochaine, Delon Wright et un choix de draft, obtenu lors du trade de Cam Reddish aux Knicks. De plus, les Hawks pourraientt inclure le rookie Jalen Johnson pour faire pencher la balance.

Une page est en train de se tourner à Portland. D’abord Norman Powell et Robert Covington, et bientôt C.J. McCollum, le level up en terme d’image de marque de la franchise… Fans des Blazers préparez mouchoirs et plaids, car l’avenir à Portland risque d’être à l’image de sa météo.

