LaMarcus Aldridge à un œil sur Victor Wembanyama. L’ancien intérieur des San Antonio Spurs a conseillé la pépite française dans le podcast All the Smoke. Selon lui, le numéro 1 de la dernière Draft doit développer son move signature pour ne pas s’éparpiller.

Les anciens joueurs des San Antonio Spurs sont définitivement présents pour l’effectif actuel. Avec Manu Ginobili dans le coaching staff et Tim Duncan en conseiller presque personnel, on savait Victor Wembanyama bien entouré. Or cette fois, c’est LaMarcus Aldridge qui a voulu apporter sa pierre à l’édifice.

Dans le podcast All The Smoke, animé par Matt Barnes et Stephen Jackson, l’intérieur qui a évolué chez les Éperons entre 2015 et 2021 a fait l’éloge de Victor Wembanyama. Au milieu de ces compliments, un conseil, à prendre ou à laisser pour le Français, mais il sait désormais ce que LMA ferait à sa place :

Les conseils de LaMarcus Aldridge à Victor Wembanyama en attaque :

“Il est tellement doué. Je décomposerais son jeu et lui dirais ‘développe un vrai move signature et si t’es en fin de match, tu l’utilises direct’. Mon move à moi, c’était le fade-away que ce soit en début ou en fin de match. Cela permet de ne pas trop réfléchir car quand tu est trop doué, en fin de match tu te dis : ‘je veux faire ça, ou bien plutôt ça ?’ Développe un vrai move comme ça tu te moques de qui défend sur toi et tu construis en te basant dessus. Pour moi, il est tellement doué qu’il a 18 moves en tête, ce qui fait qu’il joue beaucoup trop vite pour le moment. Donc je lui dirais : ‘calme-toi et développe deux go-to move.’ Développe un vrai move que tu puisses utiliser à n’importe quel moment d’un match et tu ajoutes une alternative à ce move. J’allais vers le milieu du parquet 99 % du temps, mais si vous m’en empêchiez, je faisais un fade-away. C’est aussi simple que ça.”

Avec son fade-away, LaMarcus Aldridge a traumatisé une génération de défenseurs. Une arme léthale, un shoot presque automatique, qui lui a permis de tourner à près de 50% au tir en carrière. Or c’est bien là l’objet de son conseil : permettre à Victor Wembanyama de trouver un shoot qui le rassure, qui puisse le lancer en début de match ou le remettre dans la partie après quelques échecs consécutifs. Trouver plus d’adresse que ce n’est le cas en ce début de saison également (43,3% au tir sur ses 26 premiers matchs en NBA).

Le talent est une immense qualité dans le sport, mais il faut travailler pour arriver à s’en servir du mieux possible. On peut faire un parallèle entre ce conseil de LaMarcus Aldridge et des légendes d’autres sports. Roger Federer, par exemple, a souvent déclaré qu’il n’était pas le meilleur chez les jeunes car il savait faire tellement de coups différents qu’il manquait de rigueur tactique et de maîtrise dans les moments chauds. 20 tournois du Grand Chelem remportés plus tard, les amateurs de tennis et de sport savent où ces corrections l’ont mené.

On ne sait pas encore avec quel move Victor Wembanyama va traumatiser la Ligue pendant une quinzaine d’années. Le Français est, avec son coach Gregg Popovich, sur un processus au long terme et teste beaucoup de choses pour le moment. Il cherche à voir ce qui marche pour lui en NBA. Une étape agréable à suivre puisque chaque soir, Wemby réalise des actions que les amateurs de basket-ball n’ont que peu vu dans leurs vies. Le talent est à l’œuvre et le talent dans le sport, c’est tout de même quelque chose de magnifique. Si vous n’en êtes pas complètement convaincus, regardez une compilation de Roger Federer.

