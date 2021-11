Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Rockets, les Pistons et le Thunder déjà dans le tank, elle va être LONGUE cette saison

Onze matchs la nuit dernière et si quelques squads ont tapé du poing sur la table (poke Lakers, Mavs, Wizards ou Suns), d’autres ont clairement activé le mode tanking en plein mois de novembre. De plus en plus tôt, de plus en plus nuls.

# Les résultats de la nuit

Cavs – Celtics : 92-98

Pistons – Kings : 107-129

Wizards – Pelicans : 105-100

Hawks – Magic : 129-111

Knicks – Pacers : 92-84

Mavs – Nuggets : 111-101

Grizzlies – Rockets : 136-102

Wolves – Suns : 96-99

Thunder – Heat : 90-103

Blazers – Raptors : 118-113

Lakers – Bulls : 103-121

