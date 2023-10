Salaires du Oklahoma City Thunder – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place au Oklahoma City Thunder.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 du Oklahoma City Thunder

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $149,758,164 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, le Thunder peut voir venir, c’est pas encore demain que Sam Presti et ses copains se mettront dans le rouge.

On rigolera quand même un coup en voyant que Davis Bertans est le deuxième salaire de la franchise avec 17 millions à toucher cette année plus une player option qu’il activera sans doute. Hashtag le comptable du Thunder bouffe ses lunettes. Pour le reste, aucune grosse pression à venir si ce n’est un Josh Giddey qu’il faudra bientôt payer.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Shai Gilgeous-Alexander

Luguentz Dort

Vasilije Micic

Kenrich Williams

Cason Wallace

A cette petite liste, on ajoutera volontiers Josh Giddey, Chet Holmgren, Jalen Williams, Ousmane Dieng, Tre Mann mais aussi Isaiah Joe, Aaron Wiggins ou Jeremiah Robinson-Earl. Que des team options qui font sens et en plus à moindre coût, c’est beau la vie.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Josh Giddey : de retour d’une Coupe du Monde où il a été élu meilleur jeune, Josh Giddey attaque une saison importante. Membre de la Draft 2021, il sera en effet éligible à un gros chèque dès l’été prochain. Le Thunder n’aura pas le couteau sous la gorge car il restera une année sur son bail rookie après ça mais Sam Presti aura peut-être envie d’envoyer un message à son jeune talent en le verrouillant au plus tôt.

Victor Oladipo : de retour au Thunder, Victor Oladipo devrait passer une bonne partie de son temps à l’infirmerie dans un premier temps. Toujours pas remis de sa blessure en Playoffs, Dipo va pouvoir jouer au vétéran au milieu de cette armée de jeunes joueurs. A voir quel sera son rôle à son retour de l’infirmerie alors qu’il attaque sa dernière année de contrat.