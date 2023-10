C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Le Thunder d’Oklahoma City !

Chet Holmgren trop fragile

C’était l’une des grandes questions autour de cette saison 2023-24 du Thunder, et malheureusement la question fut vite répondue. 20 octobre, dernier match de présaison du Thunder, face aux Pistons. Bojan Bogdanovic s’entrave dans les pieds de Killian Hayes qui n’avait rien à faire là et vient se buter le crâne contre le genou de Chet Holmgren. Pas de cheveu pour amortir, tête dur et rotule fragile, Bojan se relève mais Chet s’écroule. Dix minutes plus tard le genou du rookie d’OKC ressemble à une tomate cœur de bœuf, et quatre heures plus tard son genou est opéré car ce qui était censé être devant est passé derrière. Deux jours de plus est l’annonce fait l’effet d’une bombe : saison pas commencée mais saison terminée pour Chet Holmgren, qui va donc enchainer une deuxième année blanche depuis sa draft. En deux ans. Le précédent Joel Embiid laisse un chouïa d’espoir mais celui de Greg Oden un peu moins, on fait la gueule OKC même si le roster a encore fière allure. A dans un an, peut-être.

Une hiérarchie qui peine à se dessiner derrière SGA

Peu de doutes en ce qui concerne Shai Gilgeous-Alexander, qui continue son festival et qui se place plus que jamais parmi les prétendants au trophée de MVP. Le souci pour Mark Daigneault ? Sa difficulté à installer une vraie hiérarchie aux côtés de son leader. Par la force des choses personne ne joue vraiment à son vrai poste à l’entre-deux (Chet Holmgren en 5, Jalen Williams en 4, Lu Dort en 3 et Josh Giddey en 2), Coach Mark se demande parfois si faire sortir Lulu voire… Josh Giddey du banc ne serait pas une solution mais les deux font le signe de l’arroseur automatique avec leur tête (ils disent non, faut visualiser hein). Pas vraiment de poste 5 de métier et d’expérience (Jaylin Williams et Jeremiah Robinson-Earl sont de bons joueurs de Times Up mais ça s’arrête là), Jalen Williams un peu perdu à force qu’on lui demande de faire un peu de tout, Ousmane Dieng qui peine à percer autre chose que ses boutons, Vasilije Micic qui se demande bien ce qu’il fait là et le duo Bertans / Oladipo qui nous rappelle chaque soir qu’on n’est plus en 2019. Bref c’est le bazar et si le Thunder s’en sort au talent, il faudra vite mettre certains joueurs dans des cases, quand même, histoire d’y voir un peu plus clair.

Les Rockets passent devant OKC dans la hiérarchie des “projets jeunes”

La goutte d’eau qui fait déborder le vase, à l’issue d’une saison qui aurait plutôt du être celle de la confirmation. Le Thunder termine 9è à l’Ouest avec 41 victoires et 41 défaites, et ils affrontent lors du premier tour du play-in tournament les… Rockets, étonnants dixièmes avec seulement deux victoires de moins que leur adversaire. Les deux communautés de fans se renvoyaient la balle depuis des années en comptant leurs défaites ou leurs picks de Draft et en comparant leurs projets jeunes ? Voilà une belle manière de départager tout ce beau monde. Le Thunder est favori pour beaucoup d’observateurs mais dès l’entame de match ce sont plutôt les anciens de Houston qui posent leurs coudes sur la table. Fred VanVleet se prend pour Steph Curry, Dillon Brooks est expulsé pour avoir balancé Shai Gilgeous-Alexander par dessus la troisième corde mais Shai se blesse sur l’action et ne reviendra pas du match. Au final les Rockets s’imposent 105-97 et le Thunder se bouffe les doigts, non pas de rater les Playoffs mais plutôt de voir jubiler Jalen Green alors qu’il vient de pondre un infâme 4/17 au tir. La vengeance sera terrible, peut-être.