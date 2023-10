Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs du Oklahoma City Thunder cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur OKC au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Shai Gilgeous-Alexander, qui sort tout juste d’une magnifique Coupe du Monde avec le Canada.

La preview complète du Oklahoma City Thunder 2023-24

Seulement cinq équipes peuvent se targuer d’avoir un joueur de la All-NBA First Team dans leur effectif, et le Oklahoma City Thunder est l’une d’entre elles. Shai Gilgeous-Alexander a en effet été nommé dans le meilleur cinq de la NBA la saison dernière, une première pour un joueur d’OKC depuis Paul George en 2019. Plus de 31 points de moyenne à 51% au tir, avec 4,8 rebonds et 5,5 passes, sans oublier 1,0 contre et 1,6 interception par soir, tout ça en emmenant à la surprise générale le Thunder au play-in tournament. Autant dire que SGA n’a pas volé sa place parmi l’élite de la NBA.

Comme si ça ne suffisait pas, Shai a également brillé à la Coupe du Monde cet été, lui qui a porté le Canada vers sa toute première médaille dans un Mondial (le bronze). Une compétition qui “va l’aider à être prêt pour la saison NBA à venir” selon ses propres termes, une phrase qui a de quoi faire flipper quand on connaît le niveau du bonhomme. Entouré d’un noyau de jeunes joueurs hyper prometteur, Gilgeous-Alexander semble en tout cas destiné à monter encore plus haut avec le Thunder. Alors on risque bien de vivre une saison électrisante sous l’impulsion de ses futurs exploits.