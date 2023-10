Les 10 bonnes raisons de suivre l’Oklahoma City Thunder sur la saison NBA 2023-24

La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui ? Le Thunder. La garderie la plus reconnue de NBA veut désormais manger le menu adulte, et ça nous donne franchement pas mal de raisons de cliquer. C’est tarpi.

Chet Holmgren vs Wemby

Il y aura un match, dans une dizaine de jours, en présaison. Un petit échauffement avant l’entrée officielle des deux licornes dans la cour des grands. Et durant la saison régulière, deux nouvelles rencontres pour voir qui est le meilleur parmi les deux tiges. Des types de plus de 2,15m, qui tirent à 3-points mieux que ton meneur préféré et qui défendent sur des postes 3. Qui vont jouer l’un contre l’autre. Et vous nous dites que vous n’allez pas regarder ?

La place d’Ousmane Dieng dans la rotation

Ousmane Dieng n’a démarré qu’un seul petit match la saison passée. Il joue poste 4. Chet Holmgren arrive dans l’effectif. Ce que ça veut dire ? Qu’il va falloir se bouger le train pour conserver un temps de jeu solide chez le Thunder. Ousmane est bourré de qualités, mais reste un joueur que Mark Daigneault n’estime sans doute pas dans son coeur tactique. L’idée n’est pas de récupérer une place de titulaire, mais à minima d’assurer celle de doublure à un poste où il est légitime. Cela passera par produire du jeu efficace. Et du jeu efficace nous fera forcément cliquer. À toi de jouer, garçon.

La progression de Jalen Williams

Dauphin de Paolo Banchero dans la course au Rookie de l’année 2023. Révélation bien sympathique du Thunder, pendant que Chet Holmgren était à l’infirmerie. Jalen Williams est un élément fort en devenir d’Oklahoma City. On en attend encore plus cette saison, celle de la confirmation. En tout cas, lui a poussé comme un zinzin à la salle et est devenu une montagne de muscles. De quoi mettre des tampons à qui veut bien le contester. Et assurément un gars qui nous fera cliquer à compter du 24 octobre.

Les rotations de Mark Daigneault

Avoir un groupe jeune et talentueux, c’est bien. Avoir des joueurs quasiment tous capables d’apporter sans trop flancher en NBA, c’est top. Devoir faire des choix, c’est plus dur. Surtout quand faire des choix signifie souvent entraver des processus de progression. Et d’une situation plutôt simple à gérer, Mark Daigneault doit désormais composer avec une nouvelle règle : le besoin de gagner. Une règle qui va fortement éprouver ses choix jusqu’ici dénués d’objectifs particulièrement compétitifs. Qui va jouer en quatre ? Qui va jouer à l’aile ? Qui aura les minutes ? Autant de questions pour une formule qui doit quoi qu’il arrive marcher.

La défense de Lu Dort

Le gars capable de prendre la star de l’équipe en défense et de la faire passer pour un gentil toutou. Un chien de garde de très haut niveau, des appuis de fou malade. La capacité d’éteindre son vis-à-vis, de lui pourrir la vie pendant 48 minutes. Et un atout assurément capital pour le Thunder, qui doit aussi apprendre à trouver de solides repères défensifs.

Les passes de Josh Giddey

Le prodige australien va nous régaler. De la passe dans le dos, qui vous fait tourner le regard vers l’opposé de là où la balle est vraiment partie. C’est ça, Josh Giddey. Des flashs qui illuminent parfois nos nuits.

Davis Bertans : l’arbalète

Parce qu’il a été étincelant à la Coupe du Monde. Et que même si son rôle sera particulièrement limité au Thunder, on attend avec impatience qu’il fasse frémir les ficelles de NBA. Histoire de montrer à ceux qui critiquent le basket FIBA qu’il faut mettre du respect dessus.

Vasilije Micic en NBA

Rookie à 29 piges, tel est le destin de Vasilije Micic qui découvre la NBA neuf ans après sa draft (52e, 2014). Immense joueur qui n’a plus rien à prouver sur le continent Européen, où il a tout gagné, Micic tente l’aventure NBA… mais est-ce que ça marchera ? À quasiment 30 ans, il arrive en décalage avec la jeunesse voulue par le Thunder. Pur attaquant, QI basket de fou, mais il devra s’imposer face à des monstres physiques dans la rotation tout en payant malgré lui l’historique un peu dégueulasse des joueurs européens venus sur le tard en NBA. On regardera ça attentivement.

Le Paycom Center en Playoffs ?

On l’espère, même si c’est pour y croiser les Warriors et se faire casser en douze par Draymond Green…

L’excédent de Williams

Parce qu’on sait qu’on va se planter durant la saison entre Jaylin Williams, Jalen Williams et Kenrich Williams. Et que ça vous fera marrer.