Après une campagne rookie placée sous le signe de l’apprentissage au Thunder, Ousmane Dieng va vouloir surfer sur sa belle Summer League pour essayer de se faire une place dans le projet prometteur d’Oklahoma City. Que peut-on attendre du Frenchie cette saison ? Va-t-il se révéler au cours de sa saison sophomore ? Tentative de réponse.

Seulement 39 matchs joués au total avec le Thunder, six semaines d’absence entre décembre et janvier à cause d’une fracture du poignet (la deuxième en quelques mois…), et des stats de 4,9 points en moins de 15 minutes de moyenne par soir. Pas de doute, la première saison d’Ousmane Dieng en NBA a délivré son lot de challenges. À seulement 19 ans et avec encore tout à apprendre au plus haut niveau, le Frenchie a découvert un nouveau monde avec les nombreux défis qu’il recouvre.

Faisant la navette entre la NBA et la G League, le jeune Lot-et-Garronais a tout de même montré quelques flashs de son potentiel et s’est illustré dans la ligue de développement avec le Oklahoma City Blue. Suffisant pour se rendre compte qu’il peut se faire sa place en NBA.

“J’ai appris que je pouvais jouer dans cette ligue. Je peux jouer dur, évoluer et défendre sur plusieurs postes. C’est une ligue difficile, la saison est très longue. Il y a de très bons joueurs dans toutes les équipes.” – Ousmane Dieng

Cette confiance en soi a forcément été renforcée cet été à travers ses belles performances en Summer League. Sur les parquets de Salt Lake City et Las Vegas, Ousmane a tourné à 14,1 points (50% au tir, 35% à 3-points, 77% aux lancers-francs), 6,1 rebonds, 4 passes, 1 interception et presque 1 contre en sept apparitions. Une production numérique séduisante de la part d’Ousmane, mais c’est surtout la manière qui a marqué les esprits : agressif, inspiré dans ses initiatives et jouant avec une belle assurance, Dieng a donné un très bel aperçu de tout ce qu’il pouvait apporter sur un terrain de basket.

De quoi s’interroger sur son rôle au Thunder pour la saison à venir.

Ousmane Dieng has been one of the most impressive prospects in all of 2023 NBA Summer League.

Dieng has gotten it done on and off the ball, showing his unique blend of scoring and playmaking, perfectly fitting into the brand of ball that the OKC Thunder want to play. Something… pic.twitter.com/JeAzQ2fXLz

— NBA Draft Dude 🤙 (@CoreyTulaba) July 13, 2023

Une vraie place dans la rotation de Mark Daigneault ?

Arrivé en NBA avec l’étiquette de two-way player potentiel, Ousmane Dieng a été sélectionné en 11e position de la Draft grâce à ce mix intrigant entre son profil physique (ailier de 2m08, envergure de 2m13), ses capacités défensives, ses qualités de playmaker, et l’upside qu’il possède en tant que shooteur extérieur. Durant sa première saison dans la Grande Ligue, Ousmane n’a pas vraiment réussi à traduire ce potentiel à travers ses performances sur le terrain, lui qui était clairement en phase d’adaptation en NBA. Mais pour sa campagne sophomore, les choses pourraient être différentes.

Comme nous, Mark Daigneault a été séduit par les perfs d’Ousmane en Summer League. Si l’actuel coach du Thunder a souvent rappelé que Dieng représente avant tout un prospect à long terme, la belle montée en puissance du Frenchie peut lui ouvrir les portes de la rotation d’OKC. Alors oui, vous nous direz que la Summer League, c’est pas la NBA. Et c’est vrai. Mais dans le même temps on ne connaît pas beaucoup de joueurs qui galèrent en ligue d’été pour ensuite s’imposer au plus haut niveau. Les belles choses montrées du côté de Vegas peuvent vraiment représenter un tremplin dans l’évolution d’Ousmane Dieng.

Ousmane Dieng has the potential to be one of the most complete players in the entire league.

He has every single tool you want in an NBA player in a 6'10 frame. Probably the prospect with the most potential on our roster besides Chet.

Be patient with his development. pic.twitter.com/iEg51DM2Yf

— 𝐙 (@homahoops) September 17, 2023

Se faire une place dans la rotation du Thunder représente néanmoins une tâche plus compliquée que lors des dernières saisons. Il fut un temps où la franchise d’Oklahoma City ne jouait rien d’autre qu’une bonne place à la Draft, ce qui laissait beaucoup d’opportunités aux différents jeunots pour se montrer. Ce temps est désormais révolu. L’an passé, le Thunder a officiellement changé de statut, passant “d’équipe en full reconstruction” à “équipe prometteuse qui s’approche doucement des Playoffs”. De 24 victoires en 2021-22, OKC est monté à 40 la saison dernière, décrochant une place au play-in tournament et échouant à seulement une victoire d’une qualif’ en PO. Tout ça pour dire que le Thunder regarde désormais vers le haut plutôt que vers le bas. Et cela rend forcément les choses plus difficiles pour un jeune prospect comme Ousmane.

Le noyau d’Oklahoma City, il est clairement établi aujourd’hui : Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen et Jaylin Williams, voilà les cinq joueurs qui ont le plus souvent composé le cinq majeur de Mark Daigneault la saison dernière. À cette équation, il faut désormais ajouter Chet Holmgren, numéro 2 de la Draft NBA 2022 qui va faire ses grands débuts suite à une saison blanche. Ousmane Dieng ne va pas déloger ces gars-là. Il sera plutôt en concurrence avec les Isaiah Joe, Kenrich Williams, Aaron Wiggins ou encore Aleksej Pokusevski (qui pourrait rater le début de saison car blessé) sur les ailes. Rien d’insurmontable mais ce sont tous des mecs qui possédaient un vrai spot dans la rotation de Daigneault avec près de 20 minutes par soir.

Vous l’avez compris, ce sera à Ousmane Dieng d’aller chercher sa place. Il a toutes les qualités pour très bien s’intégrer dans le projet d’OKC mais pour cela, il faudra confirmer les bonnes dispositions aperçues en Summer League, tout en limitant les erreurs et éviter au maximum la case infirmerie. Un défi à la hauteur du talent du jeune Frenchie.

Ousmane Dieng, 20, has a real chance to secure a spot in the OKC rotation this season. The versatile 6’10 Frenchman showed plenty of exciting flashes as a rookie. #ThunderUp pic.twitter.com/sPCMsiBmhV

— Brett Usher (@UsherNBA) September 21, 2023