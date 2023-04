Au coeur d’un trio étincelant avec Luguentz Dort et Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey a inscrit 31 points cette nuit, son record en carrière. Les trois joyeux lurons du Thunder ont combiné 90 points pour terrasser les Pelicans et rejoindre les Wolves vendredi pour une place en Playoffs.

Quelle perf d’OKC ! Quelle perf de Josh Giddey ! Mais quelle perf… du trio Dort – Shai – Giddey ! C’est simple, les trois hommes ont planté à eux trois 90 points sur… 123 au total pour OKC.

On attendait forcément Shai dans son duel avec Brandon Ingram, il a répondu présent avec 32 points, inscrits en grande partie en première mi-temps. On attendait forcément Dort dans son impact défensif et sa stamina, il a répondu présent en scorant en plus 27 pions (20 à la mi-temps). Mais on n’attendait peut-être pas (autant) de Josh Giddey.

Le freluquet du Thunder est sorti de sa boite en mode facteur X pour venir crucifier NOLA dans un match où il aura été omniprésent. Adroit au shoot il termine à 11/22 et claque donc son career high avec 31 points. Mais au delà du scoring, le rookie a gobé 9 rebonds et distillé 10 passes décisives à ses coéquipiers. Pas loin du triple-double, il signe la meilleure performance de sa jeune carrière à un moment charnière de la saison d’OKC.

Véritable symbole de la jeunesse et de l’insouciance du Thunder cette saison, Giddey s’éclate sur le terrain et ça se sent. Épaulé à merveille par ses deux comparses Dort et Shai, ce jeune garçon pue le basket et fait gagner son équipe, et quand on sait qu’OKC possède Chet Holmgren dans son congelo et une quinzaine de picks de Draft dans les quatre prochaines années… on se dit que le Thunder n’a pas fini de nous éblouir, que le projet n’a pas fini de nous épater.

Rendez-vous donc vendredi face à Minnesota pour le nouveau Big 3. L’objectif ? Aller chercher une place en Playoffs !