Jolie surprise cette nuit, enfin surtout pour les fans du Thunder. En effet, OKC s’est sorti des serres des Pelicans pour s’imposer 123-118 et avance donc d’un pas de plus vers les Playoffs. La prochaine étape ? Les Wolves demain soir, pour une place en Playoffs !

Chicago Bulls – Miami Heat, et donc Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder, voici les affiches que nous offrira la dernière soirée du play-in tournament demain soir.

Wolves – Thunder, match-up étonnante, que l’on aurait eu du mal à imaginer en début de saison. Pourquoi ? Tout simplement car on imaginait les Loups un peu plus haut et le Tonnerre un peu plus bas, tout cela nous rappelant aujourd’hui que nous sommes de bien mauvais pronostiqueurs. En tout cas, Rudy Gobert – de retour de suspension – et les Wolves devront éviter de prendre OKC à la légère, faute de quoi Anthony Edwards pourra demander conseil à Brandon Ingram ou Pascal Siakam concernant les hébergements de vacances. Le trio SGA / Dort / Giddey tourne à plein régime et semble adorer le mois d’avril, en face le quatuor de All-Star présent dans le cinq des Wolves possède un avantage certain de talent et d’expérience sur le papier, mais au jeu du mood actuel on ne mettrait pas notre main au feu.

48 minutes pour décider de la note finale d’une saison, une équipe qui n’a quasiment rien à perdre et l’autre qui, au contraire, pourrait bien jouer avec les miquettes. Et si le favori n’était pas celui que vous croyez ?