C’est officiel, les Pelicans sont éliminés de la course au Playoffs après leur défaite à domicile 118-123 face à OKC. Au terme d’une saison rythmée par un flot ininterrompu de blessures, la franchise de la Nouvelle Orléans part en vacances avec un immense goût d’inachevé.

On les voyait beaux, on les voyait forts, ils sont arrivés pleine bourre dans ce play-in, mais les Pelicans ont finalement cédé face à la jeunesse insouciante d’OKC. Pourtant favoris de la rencontre, d’autant plus à domicile, les Pelicans ont livré un bon match dans l’ensemble, mais sans jamais pouvoir se défaire des sangsues de l’Oklahoma, et ils terminent cette saison avec un mot qui revient en caisse de résonance : frustration.

Frustration parce que NOLA n’a jamais pu aligner son équipe au complet. Zion Wiliamson n’a joué que 29 matchs cette saison et forcément, ça change tout beaucoup de choses. Brandon Ingram termine en trombe certes, mais Fil le filiforme n’aura joué que 45 matchs de saison régulière, le 46è ce soir, pour finalement la terminer à une place qui ne reflète pas le réel potentiel des volatiles de Louisiane.

Frustration parce que CJ McCollum n’a pas livré une saison pleine non plus. Dans les standards statistiques qu’on lui connaît, solide lorsqu’il a fallu se substituer au trop plein d’absents, mais il n’a finalement que très peu réellement pesé dans cet effectif alléchant.

Avec un roster d’une telle qualité (Zion, Jose Alvarado et Larry Nance Jr. étaient absents, Trey Murphy ou Herb Jones sont encore très jeunes et BI est dans la fleur de l’âge), il est évident qu’il faudra compter sur les Pels la saison prochaine. En attendant, il est urgent que le gros pépère et toute sa clique soignent leur bobos pour enfin produire une saison complète et digne de cet effectif. Car cette saison c’est le mot gâchis qui nos vient en tête. On est comme ça ouais, on dénonce.

Bref, rendez-vous dans six mois, bon pied bon œil, porte de Montreuil, et interdit de rire en repensant à la saison des Pels.