Avant cette soirée du 12 avril, jamais une équipe classée dixième n’avait gagné un match lors du play-in tournament. Cette nuit ? Les Bulls (10è) ont battu les Raptors et le Thunder (10è) a donc battu au bout de la nuit des Pelicans qui ne s’attendaient probablement à ça. La saison d’OKC est une réussite, définitivement.

Les stats maison de ce nouvel upset c’est juste ici !

La plaisanterie n’en était donc pas une, ça fait un petit moment qu’on l’avait compris. Mais plus qu’une belle story à raconter, la franchise d’Oklahoma City est en train d’écrire un chapitre intéressant de son histoire, un chapitre qui nous montre une équipe qui ne veut plus attendre le lendemain pour exister. Plus concrètement ? L’absence de Chet Holmgren toute la saison n’aura donc pas empêché le Thunder de jouer les trouble-fêtes à l’Ouest, et la victoire de la nuit dans ce premier tour du play-in tournament face aux Pels est l’exemple parfait de ce que l’on peut désormais annoncer à voix haute : le Thunder d’OKC n’a rien à envier à au moins la moitié des franchises de NBA.

Cette nuit ? Shai Gilgeous-Alexander avait connu un calvaire en première mi-temps, face à un Herb Jones qui avait pris l’habitude de le rudoyer cette saison. 7 petits points en première mi-temps, sa période la moins solide… de la saison, paye ton timing cradingue. Mais si côté Pelicans Jonas Valanciunas passait en début de match pour Wilt Chamberlain avec du gel, deux hommes se substituaient parfaitement à la panne du franchise player d’OKC. Luguentz Dort tout d’abord, auteur de 20 pions à la pause et toujours aussi intenable en défense, puis Josh Giddey, sourcils en V, imitation parfaite de Chuck Bass ou de Manu Ginobili on ne sait plus vraiment.

Toujours est-il que le Thunder tient, que ses deux Rookies Williams (imaginez que c’est leur prénom) font le taf, et que, très bonne nouvelle, Shai Gilgeous-Alexander va dédramatiser en se disant qu’après tout, le prénom de sa match-up signifie pelouse et qu’il ne va donc pas se laisser manger par un brin d’herbe. Très imagé, beaucoup moins que les 17 points de SGA au troisième quart, et au fur et à mesure que la fin de match se rapproche on sent les Pelicans user de tout leur talent pour recoller, notamment un Brandon Ingram qui monte en pression sur le dernier quart.

Sauf que, et c’est presque logique, c’est bien le squad de Mark Daigneault qui va montrer le plus de ressources en fin de match et qui s’imposera finalement au jeu des lancers et après une ultime remise en jeu ratée de CJ McCollum, ratée comme le match de ce dernier d’ailleurs. Shai et ses gars ne jubilent même pas, ils étaient venus gagner, ils ont gagné, point.

Le score final ? 123-118, avec 90 pions du trio SGA / Giddey / Lu Dort. La conséquence ? Les Pels sont en vacances et vont donc pouvoir retrouver Villars-les-Dombes et son Parc des oIseaux, alors que le Thunder tentera de transformer une saison réussie en conte de fée en allant taper les Wolves demain soir à Minneapolis. Chiche ? Évidemment.