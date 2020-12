Les meilleures actions de la semaine en NBA : trois compil pour le prix d’une, parce que c’est la reprise, parce que c’est la fête

Vous avez dormi toute la semaine ? Vous avez passé Noël à vous goinfrer et vous venez de découvrir que Cleveland est encore invaincu ? Pas de problèmes, session de rattrapages avec non pas une, non pas deux, mais bien trois vidéos coquines. Du dunk, du buzzer, du cross, de la passe dans le dos, etc… La NBA était de retour cette semaine et elle nous a fait – déjà – de bien beaux cadeaux.

Que vous aimiez les dribbles et voir les défenseurs tomber, que vous préfériez les gros tomars bien explosifs ou que vous aimiez le doux mélange des deux, agrémenté de tirs à 3-points dans le money-time, vous trouverez forcément votre bonheur. Alors… pop-corn ?

Best handles

Et parce que le basket est un sport si facile, on va tranquillement regarder Kyrie Irving, Trae Young, Luka Doncic, Chris Paul et tous ces centres de gravité qui descendent à 10 centimètres du sol pour devenir totalement injouables. Avec au choix le cauchemar d’un défenseur qui perd ses moyens et qui voit un diable de step-back pour le 3-points, ou le cauchemar d’une équipe passée totalement en revue avec un drive depuis sa propre raquette. Mention spéciale à Goran Dragic qui fait passer les Pelicans pour des… pelicans.

Top dunks

Allez, trêve de blabla et autres dribbles, place au basket dans sa forme la plus épurée : des bons gros dunks. On ouvre la vidéo avec un Ja Morant que l’on espère revoir très vite bondir et se servir de la planche pour écraser la magnifique défense Spurs ou d’autres. On retrouve également ce bon vieux Kelly Oubre Jr. qui (à moins de 40cm du cercle) reste une vraie menace, Aaron Gordon qui se prépare à perdre le concours de dunk du All-Star Game ou encore LeBron James qui semble avoir 25 ans.

Top Plays

On termine par le gratin de la semaine avec un feu d’artifice de parfois grand n’importe quoi qui rappelle au bout d’une simple semaine que la NBA n’est pas une ligue comme les autres. Buddy Hield comme dans son jardin pour célébrer son buzzer beater à Denver, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum et Damion Lee tout aussi clutchs, cherchez l’erreur. Markelle Fultz et Damian Lillard qui servent du caviar, Derrick Rose comme un jeune homme ou encore Domantas Sabonis, joueur de la semaine à l’Est bien mis en valeur ici, à l’inverse de Brandon Ingram, joueur de la semaine pour l’Ouest, que l’on verra plutôt balancer le ballon dans les mimines de… Goran Dragic.

Entrée, plat et deuxième plat au menu, parce que les affamés du ballon orange étaient de retour pour cette première semaine. Si rien n’est définitif, on peut tout de même noter que certains sont revenus plus en forme que d’autres mais qu’il ne faut jamais oublier que certains sont aussi à 0/17 à 3-points depuis le début de saison. Oups.