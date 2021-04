Preview de la soirée NBA : les nouveaux Bulls rêvent de taper les nouveaux Nets, attention au réveil difficile

Après un samedi placé sous le signe du blowout, on espère un dimanche un peu plus compétitif et spectaculaire. Au programme : un derby de Los Angeles, des Warriors qui veulent se faire pardonner, les Nuggets pour se rapprocher du podium mais aussi un Bulls-Nets new look.

20h : Bulls – Nets : Deux équipes qui ont bien changé depuis un an, entre Draft, trades et retours de blessure. Chicago espérait faire un run avec l’acquisition de Nikola Vucevic mais pour le moment, la dynamique est plutôt vers le bas et il va falloir accélérer un gros coup pour ne pas trop s’éloigner du top 8. Même si Kevin Durant et James Harden ne seront pas de la partie, on a quand même trois All-Stars en puissance sur le terrain (plus les anciens) et on devrait donc passer un bon moment. Les résultats récents sont diamétralement opposés mais attention à Chicago qui a longtemps tenu tête à Utah dans son antre, il ne faudrait pas les enterrer trop vite.

21h30 : Clippers – Lakers : En temps normal, c’est ce match qui devrait faire la une de notre preview mais pour cela, il faudrait un LeBron James et un Anthony Davis en tenue. Si on ajoute Andre Drummond qui est encore incertain, on tombe sur un effectif bien diminué pour se coltiner le duo Kawhi-PG. Les Clippers viennent de perdre deux matchs de suite et c’est tout simplement la place sur le podium qui est menacée ce soir. Ils ont beau avoir paumé contre le Magic dans une défaite embarrassante, on les imagine autrement plus motivés ce soir. À noter que Rajon Rondo pourrait faire ses débuts contre… son ancienne équipe.

0h00 : Celtics – Hornets : Les catastrophes continuent de s’abattre sur Charlotte mais ils s’accrochent encore à la quatrième place à l’Est, au nez et à la barbe du Heat. Pas de retrouvailles entre Gordon Hayward et son ancienne franchise mais Terry Rozier pourrait lui se rappeler au bon souvenir des copains du Massachussetts. Boston continue de souffler le chaud et le froid et ils ne diraient pas non à une petite série victorieuse pour s’éloigner un peu de cette huitième place qui est si précaire dans l’optique du Play-in. Ils pourront compter sur un Evan Fournier en forme pour cela.

01h00 : Sixers – Grizzlies : Joel Embiid est revenu et la première place appartient toujours à Philly mais ils savent qu’une équipe en noir est en embuscade pour la récupérer. La venue des Grizzlies doit permettre de consolider ce leadership et même si JoJo est mis au repos (ils ont joué hier), il y a moyen d’aller gratter une troisième victoire de rang. Memphis continue son petit bonhomme de chemin à l’Ouest et ils peuvent profiter de la fatigue des Spurs pour recoller à la huitième place ! L’absence de Jaren Jackson Jr ne semble pas si lourde dans le Tennessee.

01h30 : Hawks – Warriors : La Dub Nation est encore sonnée par la terrible raclée du dernier match contre les Raptors mais la bonne nouvelle, c’est que Steph Curry devrait jouer ce soir contre Atlanta. En face, les Hawks comptent leurs blessés et les trois-quarts des titulaires sont déjà out ! Il faudra donc compter sur Clint Capela et les habituels remplaçants pour faire le job contre une équipe qui se voudra sans doute revancharde. Avec un double MVP dans l’équipe c’est déjà un sacré gap en termes de niveau.

02h00 : Rockets – Pelicans : New Orleans vise toujours le Play-in mais ils sont encore à trois victoires de la dixième place et ils n’arrivent pas à lancer une série. Forcément, quand Brandon Ingram et Zion Williamson sont blessés c’est tout de suite plus dur de gagner des matchs. Encore incertains ce soir, ils vont donner des sueurs froides aux fans jusqu’au bout. Point positif : les Rockets ne sont pas non plus des foudres de guerre et ils sont privés de John Wall.

04h00 : Nuggets – Magic : C’est déjà l’heure des retrouvailles entre Aaron Gordon et le Magic mais le dunkeur part avec un avantage de taille. Denver marche sur l’eau depuis la Trade Deadline et Orlando tente de poursuivre son opération rebuild. Les récentes victoires contre les Clippers et les Pelicans ont permis de virer les Cavs de la treizième place et on imagine que les fans ne célèbreront pas longtemps ce genre de succès qui ne peut que plomber leurs chances à la prochaine Lottery. En back-to-back après une raclée contre le Jazz, ils ne devraient pas tenir la distance contre une des équipes en forme du moment.

Voilà, c’est tout pour notre preview de la soirée et on espère que ça vous donnera envie de vous joindre à nous sur l’oiseau bleu. On fait chauffer le café et on se donne rendez-vous aux alentours de 20h pour attaquer les hostilités.

Source texte : Fantasy Labs / Rotoworld