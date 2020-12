Preview de la soirée NBA : après un Christmas Day soporifique, place au vrai spectacle (pas sûr)

C’est l’heure de ranger le foie gras, la bûche, les cadeaux et les blowouts… C’est bien sympa le Christmas Day, mais au vu du suspense digne d’une comédie romantique avec Clovis Cornillac, on préfère reprendre notre bon pain quotidien. Alors ça fera 1,10€ la baguette de 10 matchs, et avec ceci ?

Terminées les grosses affiches en antenne nationale, rien de tel qu’un bon Detroit – Cleveland pour se remettre les idées en place… 10 affiches au menu, on attaque à l’Est, on finit à l’Ouest comme le Soleil ou comme Giannis Antetokounmpo hier. Petite preview de tous les matchs au programme de cette nuit, allez, promis y’aura au moins un match serré, on mise sur lequel ?

23h : Grizzlies – Hawks : Une belle affiche pour lancer la soirée entre deux équipes qui peuvent envoyer du spectacle. On retrouve Memphis, très séduisant en pré-saison et particulièrement décevant en ouverture face aux Spurs avec une second unit de deuxième division islandaise. Les oursons auront fort à faire face aux Aiglons et leur vautour, Trae Young, qui tournera au-dessus de la tête des Grizzlies. Mais même si ça part en gros écart, on pourra toujours compter sur Ja Morant pour nous faire une représentation du plus grand cabaret du monde.

1h : Pistons – Cavaliers : Il faudra manger un bon quintal de gingembre pour être excité par cette affiche mais, mais, mais, de belles promesses disséminées par le duo Darius Garland – Collin Sexton qui obligera Kiki Hayes à réagir après une entrée en matière délicate que nous mettrons sur le dos de la pression. On se ressaisit et on montre de quoi on est capable face à des Cavaliers bien lancés, certes, mais pas non plus inarrêtables. L’occasion aussi de voir Dede Drummond face à ses anciens Pistons, lui qui aura à coeur de prendre ses 22 rebonds sur la tête de Mason Plumlee.

1h : Wizards – Magic : Bienvenue à Poudlard entre sorciers et magiciens. Russell Westbrook et Bradley Beal à la baguette, il faudra du gros Markelle – Vavane sur les extérieurs. On compte également sur Vucevic pour moucher un Thomas Bryant remuant et sur Cole Anthony pour dynamiter la sortie du banc d’Orlando. En gros, zéro vanne, on veut voir du jeu et du spectacle avec ces poulets sans-tête de Russ et Aaron Gordon dans ce match aux Playoffs de l’Est.

1h : Hornets – Thunder : Et puisque l’on parle de course aux Playoffs, changeons de sujet avec la réception d’Oklahoma City par Charlotte avec, enfin, la grande première du Thunder édition 2020-21 après le bon fiasco covidé d’entrée de saison des Rockets. Reste à voir si Théo Maledon aura réglé ses problèmes de Visa pour pouvoir entamer cette saison finalement à l’heure. Côté Hornets, on va jouer les Hobbits en l’absence de Cody Zeller qui s’est fracturé la main gauche, avec Miles Bridges dans le rôle de Sam Gamegie qui se gave des passes de son gars sûr Frodon LaMelo Ball tandis que Terry Curry Rozier jouera Legolas derrière l’arc après son incroyable 10/16 du parking face à Cleveland.

1h30 : Knicks – Sixers : R.J. Barrett a décidé de prendre les affaires de Knicks en main, ce qu’il a plutôt bien fait malgré la défaite des siens face aux Pacers en ouverture. Scénario facilement copie-collable en remplaçant Pacers par Sixers qui semblent, eux aussi, trop supérieurs aux Knicks malgré toutes leurs bonnes intentions, d’autant plus qu’Obi Toppin devrait rater le match (ainsi qu’Immanuel Quickley). Jojo Embiid en locomotive, ces vieux loups de mer de Danny Green et Seth Curry avec Ben Simmons pour driver tout ça, sans parler du banc avec Dwight qui verrouille le tout et le rookie Tyrese Maxey qui arrive en NBA à l’aise comme dans sa salle de bain, Philly est sexy. On en reparle quand Joël aura pris 4 fautes et que New York mène de 10 ?

2h : Bulls – Pacers : Chicago a furieusement souffert lors de son premier match face à ce diable de Trae Young. Espérons qu’ils ne se seront pas vengés des Aigles sur la dinde car il faudra être en forme pour accueillir Indiana. Les Pacers qui ont donc disposé de leur côté des Knicks pour entamer leur saison sont donc de retour avec leur club des 5 Brogdon-Oladipo-Warren-Sabonis-Turner, qui compte bien montrer que cette génération est encore prometteuse et exploitable pour repartir à l’assaut des Playoffs et qui se verrait bien se servir des Bulls comme tremplin pour bien se lancer.

2h30 : Spurs – Raptors : Complets et complémentaires, les Spurs ont fait preuve de fluidité pour obtenir une première victoire face à Memphis. Avec un DeRozan qui se la joue Kawhi pour la coiffure et pour le lead des Texans… ou peut-être pour avoir un accueil digne de ce nom face à son ancienne franchise. San Antonio reçoit, en effet, Toronto qui a dû s’incliner face à d’accrocheurs Pelicans après avoir salement arrosé à 3-points avec un Fred VanVleet qui ne peut s’empêcher de copier Curry même quand celui-ci ne met pas un pion derrière l’arc, avec un 2/8 du parking. Un match équilibré en perspective.

3h : Jazz – Timberwolves : Des loups ronronnants, malgré un KAT concerné, mais victorieux face aux Pistons. Il va falloir passer la seconde sous peine de prendre une valse par le Jazz. Utah particulièrement ÉNERVÉ face à Portland, avec une orgie offensive et une rigueur défensive qui promet au moins la bague NBA. On exagère un soupçon mais on sera bien curieux de voir comment Minnesota va stopper le duo Gobert-Mitchell décidé à fermer des bouches. Dans cette même optique, on aura le droit de revoir à l’œuvre, chez les Wolves, Anthony Edwards après ses débuts réussis.

4h : Kings – Suns : Le début du match à 4h devrait permettre à Buddy Hield d’arriver à l’heure pour le match après avoir fait le trajet de Denver à Sacramento en courant, après son improbable buzzer beater lors du premier match des Kings face aux Nuggets. Après ce joyeux bordel, Sacramento tentera de faire déjouer un autre « gros » de l’Ouest avec la réception des Suns. Il faudra être vaillant chez les Suns pour ne pas tomber dans le piège et confirmer après leur victoire face aux Mavericks et vaillant chez nous pour ne pas tomber dans le sommeil au beau milieu de la nuit.

4h : Blazers – Rockets : Le match entre Portland et Houston devrait avoir lieu. Après que la NBA ait dû annuler le Rockets – Thunder pour cause d’épidémie de Covid chez les Texans, ces derniers s’organisent tant bien que mal pour tenter de lancer leur saison. Si les blagues sur Houston et les problèmes sont périmées depuis que Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, il faut néanmoins admettre que les Rockets font tout pour remettre cela au goût du jour puisqu’ils vont, selon ESPN, se déplacer avec neuf joueurs dans l’Oregon, soit seulement un de plus de ce qui est autorisé. Ben McLemore et Kenyon Martin Jr. sont positifs, John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Gordon et Mason Jones sont absents pour protocole sanitaire et tout va bien dans le meilleur des mondes. Portland qui a souffert d’entrée face au Jazz doit en profiter malgré la présence de James Harden et on voit bien celui-ci discuter avec Lillard voir si y’a pas moyen de lui faire une petite place à Portland.

10 matchs, sauf si les Rockets nous réservent une nouvelle belle surprise, et le retour d’une bonne nuit comme on les aime avec le gras de la belle tranche de jambon que nous a servi la NBA hier. Mais après ce goût légèrement amer de la soirée de Noël, on va se rabattre avec envie sur ces affiches moins glamours mais on l’espère plus incertaines.

