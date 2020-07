Sortez vos agendas, il y a de nouvelles dates à noter : la Loterie est avancée, les awards annoncés durant les Playoffs, tout va bien

Alors que c’est le grand jour aujourd’hui avec la reprise des matchs NBA, des informations sont tombées hier concernant des événements en marge de la fin de saison. C’est le moment de prendre l’agenda et un stylo pour noter tout ça.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a enchaîné les tweets mardi pour nous informer des nouvelles dates à prendre en compte lors des prochaines semaines. D’abord, concernant les récompenses de fin de saison (MVP, Défenseur de l’Année…), il faut savoir que le vote se déroule cette semaine, du 21 au 28 juillet, c’est-à-dire avant la reprise des matchs de saison régulière le 30. Quant à l’annonce des résultats, il faudra attendre les Playoffs pour voir qui sera élu pour cette saison 2019-20 vraiment pas comme les autres. Shams n’a pas apporté plus de précisions concernant la date exacte de l’annonce mais sachez que les Playoffs commenceront le 17 août prochain et dureront jusqu’au 13 octobre grand max. Une annonce pendant les Playoffs, ça va rappeler le bon vieux temps car ces dernières années (depuis 2017), les awards étaient annoncés lors d’une cérémonie spéciale après les Finales NBA, quand plus personne n’était vraiment dans le délire. Pour rappel, les derniers matchs de saison régulière se déroulant dans la bulle de Mickey ne seront pas pris en compte dans le vote. Autrement dit, tout ce qui compte, c’est ce qu’il s’est passé avant la suspension de la saison NBA. Donc vous pouvez déjà balancer vos favoris pour chaque trophée individuel.

The NBA's award voting will be conducted July 21-28 before season resumption and awards will be announced during the playoffs. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2020

Ensuite, Shams Charania a donné des nouvelles qui concernent surtout les équipes absentes de la bulle d’Orlando, vous savez celles qui n’ont pas le niveau pour jouer au basket à Disney. En effet, l’insider a indiqué que la Loterie venait d’être avancée. Initialement prévue le 19 mai 25 août, elle se déroulera finalement quelques jours avant, à savoir le 20. On devrait donc connaître assez vite l’ordre de la Draft une fois la saison régulière terminée. Là encore, un petit rappel s’impose. Les équipes qui participeront à la Loterie seront évidemment les huit équipes non-présentes à Orlando, ainsi que les six équipes qui ne parviendront pas à se qualifier pour les Playoffs chez Mickey. Les chances de chacune des 14 équipes concernées par la Loterie seront basées sur leur bilan pré-suspension, ce qui signifie que les résultats dans la bulle floridienne ne seront pas pris en compte. Enfin, Shams a également donné des nouvelles concernant la Draft en elle-même. Là, par contre, aucun changement à signaler. Elle était prévue le 16 octobre prochain, soit quelques jours après un Game 7 entre les Clippers et les Bucks la fin des Finales NBA, et elle se déroulera bien à cette date-là.

Sources: NBA teams have been informed of new calendar date: 2020 Draft lottery: Aug. 20 — up from previous Aug. 25. 2020 Draft remains Oct. 16. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2020

Ça y est, vous savez tout. Maintenant, appréciez ce mercredi 22 juillet car oui, il y a bien des matchs NBA au programme du soir. On avait perdu l’habitude d’écrire ce genre de phrase, mais elle est bien réelle.

