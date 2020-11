Les nouveaux maillots City Edition continuent de tomber : point Fashion Week du jour, bonjour

Du textile dans tous les sens : les franchises NBA s’activent en coulisses pour dévoiler les plus beaux maillots possibles pour la saison 2020-21. Des symboles, de l’originalité, du doré, des choses réussies et d’autres beaucoup moins, voici un petit florilège des derniers « City Edition Jersey » officialisés.

A un mois de Noël, vous êtes en galère pour trouver une idée de cadeau à glisser sous le sapin ? Pas de problème, les franchises NBA continuent d’annoncer les unes après les autres leur nouvelle tunique City Edition. De quoi ravir les fans des équipes de la Ligue qui sont prêts à faire des petites emplettes. On fait le point sur les dernières nouveautés en commençant par le Texas : 40 ans d’existence pour une franchise, ça se fête. Les Mavericks, créés en 1980, ont décidé de marquer le coup cette année en dévoilant leur nouveau maillot City Edition. Et quoi de mieux que de ramener un petit peu de mythologie grecque à Dallas pour transformer le cheval en Pégase. Avec cette nouvelle tunique, les Mavs mettent un peu de coté leur traditionnelle couleur bleue pour présenter un maillot blanc et or, avec une ambiance lumineuse qui rappelle le cheval ailé de la Grèce Antique, dont une effigie géante siège encore au centre de la ville de Dallas. En espérant peut-être en faire un argument pour tenter d’attirer Giannis Antetokounmpo dans un an, la franchise rend aussi hommage au club formateur de sa nouvelle pépite avec un maillot très semblable à celui qui est porté par le Real Madrid. Un joli jersey plein d’espoir et de lumière qui devrait plaire aux nombreux fans des Mavs avant le début de cette saison dans laquelle les copains du Texas et leurs stars Luka Doncic et Kristaps Porzingis devraient encore être sous le feux des projecteurs. On valide.

A departure from our traditional blue and a signal that a bright future is on the horizon ✨ @chime | #MFFL pic.twitter.com/Y3dfRK8Vvw — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 24, 2020

Bien plus au Nord, dans le froid, on sait aussi faire des jolis maillots. Quelques semaines après avoir dévoilés trois maillots d’un coup, les Raptors viennent tout juste de présenter leur maillot City Edition. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule même au Canada, les Dinos ont profité de l’annonce de la re-signature de Fred VanVleet pour montrer la nouvelle tenue que le meneur et ses coéquipiers porteront la saison prochaine. D’une pierre, deux coups. Résultat, un joli maillot noir et doré – oui, l’or est à la mode -, une grosse griffure dorée de dinosaure sur le short, et un #BetOnYourself pour rappeler l’histoire du bon Fred qui avait publié ce tweet en 2016 avant d’exploser au grand jour en 2018 et qui se retrouve aujourd’hui avec un gros pactole dans sa franchise de coeur. Ah, les symboles.

Enfin, on continue notre road-trip sur les routes du Tennessee. Coup de coeur pour le maillot des Grizzlies qui ont dévoilé une tunique « Memphis Soul City Edition » pleine de références, en plus d’être jolie. Les Oursons le rappellent, la musique a toujours fait partie des symboles majeurs de la ville de Memphis et du Tennessee, et la franchise a souhaité mettre en avant cette richesse culturelle en présentant un maillot en hommage à Isaac Hayes, chanteur, producteur, acteur et compositeur soul originaire du coin et décédé en 2008 à Memphis, et à son label historique Stax Records. Du coup, au-delà du nom de Hayes inscrit sur le maillot et l’incrustation de ses légendaires lunettes noires, on peut aussi apercevoir les couleurs or (décidément) et bleu turquoise qui rappellent la Cadillac Eldorado que le chanteur s’était vu offrir par son label. On peut observer des rayures verticales qui recouvrent le maillot et représentent le groove des vinyles de la mythique maison de disques. Enfin, la typographie des lettres M et G sont directement inspirés des habits traditionnels du Ghana, où Hayes a beaucoup œuvré pour des actions humanitaires. Un maillot lourd de sens, donc, mais un ensemble bien agréable à la vue.

shut your mouth 😎🙅‍♂️ pic.twitter.com/ooMHkZu4dq — Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 24, 2020

Pour finir avec un peu plus de légèreté, on est obligé de se mater le nouveau maillot des Celtics. Les Verts ont également eux aussi dévoilé leur maillot City Edition, et … comment dire… ça vaut le détour. En souhaitant faire un clin d’oeil aux bannières accrochés au plafond du TD Garden, les C’s ont sorti un maillot plutôt original. Pour le flow, on repassera, mais on salue la prise de risque :

From the rafters to the parquet, it’s all about #TheBanner. pic.twitter.com/YVwvba5U1j — Boston Celtics (@celtics) November 20, 2020

Avis à tous les amoureux de textiles et tissus en tout genre, les nouveaux maillots City Edition sont bientôt tous sortis. Préparez tous votre CB, les achats de Noël commencent bientôt. Pour les fans des Celtics, on en reparlera l’année prochaine.

Source texte : Twitter