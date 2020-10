Les Raptors dévoilent leurs nouveaux maillots : trois tuniques d’un coup, mais toujours pas de peau de dino

C’est la saison, les Raptors ont présenté à leur public trois des cinq nouvelles tenues qu’ils arboreront fièrement lors de la saison 2020-21 (ou plutôt 2021-21) à la Scotiabank Arena et on the road. On vous les montre.

Comme quand on préparait nos beaux vêtements tous neufs pour le jour de la rentrée des classes, les équipes NBA font également peau neuve pendant cette intersaison. Aujourd’hui, c’est au tour des Raptors de dévoiler trois des uniformes qu’ils porteront la saison prochaine. Sur leurs réseaux sociaux, les soldats du Nord ont donc présenté leurs tuniques Icon Edition (rouge), Association Edition (blanche) et Statement Edition (noire). En ce qui concerne les éléments indispensables, on peut voir que le sponsor Sun Life continuera d’accompagner les Raptors, pour la quatrième année de suite. Concernant les éléments graphiques auxquels nous ont habitué les Dinos, on retrouve la flèche pointé vers le haut sur le torse des maillots Icon et Association. Cette flèche, implantée dans l’imagerie de l’équipe depuis 2015-16, pointe vers le nord et symbolise la voie à suivre. Plus que ça, elle rappelle aussi les succès passés récents de Toronto. En effet, ce maillot avec la flèche au centre rappelle fortement le maillot Earned Edition porté par les Raptors lors du Game 6 des Finales NBA remporté face aux Warriors en 2019.

Pas vraiment de surprise, nos amis canadiens ont fait dans le classique. On peut cependant souligner quelques petites tentatives. Sur le maillot noir, on peut observer le retour des rayures qui rappellent le maillot historique des Raptors, mais pas de quoi faire sauter de joie les fans de la franchise qui ne jurent que par le dinosaure rouge. Ce jersey noir est également le seul maillot ou l’on peut apercevoir le logo Jordan à la place de la virgule. La marque de Jojo a tenu promesse, les maillots Statement de chaque franchise arboreront le Jumpman cette saison. Autre nouveauté, ces ensembles sont respectueux pour la planète. En effet, Nike aurait bossé avec MLSE pour que les fils qui composent ces uniformes soient fabriqués avec des bouteilles recyclées. Chaque maillot représenterait 20 bouteilles recyclées, et ça, on salue forcément. En dehors de ça, trois nouvelles tuniques, dans l’ère du temps, mais sans innovation notable. Il reste cependant deux maillots à découvrir, le City Edition et le Earned Edition, que les fans espèrent un peu plus recherchés.

Voici donc les trois nouvelles tenues des Raptors, pour la saison prochaine. Mouais. On retourne baver devant le maillot des Nets, et on reviendra dans le Nord pour les deux dernières tuniques.

Sources texte : NBA.com et Raptors