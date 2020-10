Carmelo Anthony chaud pour revenir à New York avec CP3 : les Knicks favoris pour le titre de 2010, dommage qu’on soit en 2020

Carmelo Anthony serait prêt à faire son grand retour chez les Knicks en cas de trade de CP3. Les deux potes ont toujours rêvé de jouer ensemble et après l’expérience ratée à Houston, ils pourraient retenter le coup la saison prochaine à New York. Pas sûr que ça joue le titre, mais ça ferait au moins kiffer un peu le MSG !

Si l’histoire avec New York ne s’est pas terminée de la meilleure des manières, Melo n’a pas oublié son passage chez les Knicks, et penserait même à y revenir ! Débarqué de Denver en 2011, il a passé six saisons et demie au Madison Square Garden. Un passage remarqué, des grosses perf’ individuelles, mais que trois petites apparitions en Playoffs lors des trois premières saisons. Et depuis son départ, les choses se sont un peu compliquées, pour les Knicks, comme pour lui. Une saison galère à OKC, un transfert à Atlanta où il ne jouera pas, dix petits matchs à Houston avant d’être balancé à Chicago où il ne jouera pas non plus et une année sabbatique : on pensait avoir perdu Melo à tout jamais. Puis Portland a tenté le coup en novembre dernier pour ce qui semblait être la dernière chance de l’ailier en NBA et Melo a assuré en acceptant son rôle de troisième option offensive, montrant même des progrès en défense à 35 piges ! Une saison convaincante qui devrait lui permettre de gratter encore au moins une saison en NBA. Et si l’expérience avec les Blazers pourrait se poursuivre, l’ailier envisagerait aussi une autre piste selon le New York Post. Melo penserait à un retour chez les Knicks, mais à une condition : un trade de CP3 pour le rejoindre.

Après une saison surprise clôturée par une élimination en sept matchs face à Houston au premier tour, on est toujours dans le flou en ce qui concerne le futur du Thunder. Avec le départ de Billy Donovan et la volonté de développer les jeunes, on pensait que CP3 allait faire ses bagages histoire de chercher un dernier challenge et de laisser la franchise lancer la première reconstruction de l’ère Thunder. Sauf que depuis, on alterne entre le chaud et le froid pour le futur du Point God. Plusieurs franchises seraient intéressées, et notamment les Knicks, mais le meneur n’aurait pas réclamé de trade, contrairement à ce qu’on pouvait penser. En même temps, entre OKC et New York, pas sûr que ça change grand-chose à ses chances d’aller chercher un titre dans les deux prochaines années. Leon Rose, l’actuel président des Knicks et ancien agent des deux joueurs, serait en tout cas chaud pour faire revenir Melo, avec ou sans Chris Paul. De quoi donner une raison aux supporters de venir au Madison Square Garden la saison prochaine pour temporiser en attendant de redevenir une vraie équipe de basket.

Rejeté par toute la NBA il y à un an, Carmelo Anthony pourrait déjà avoir deux offres sur la table dans les mois à venir : alors, la stabilité des Blazers qui l’ont relancé ou le kiff d’éventuellement retrouver Chris Paul chez les Knicks ?

