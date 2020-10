Le best of de Jimmy Butler chez Mickey : jouer dans une bulle à Disney World, c’était fait pour lui !

Si les Lakers ont terminé sur le toit de la NBA face au Heat de Jimmy Butler, ce dernier a clairement marqué les esprits dans la défaite. Pilier du superbe parcours de Miami et immense lors des Finales NBA, Jimmy a régalé les fans virtuels.

Comme nous, Jimmy Butler adore le café. Comme nous, il se lève en pleine nuit pour du basket. Alors forcément, on kiffe le bonhomme, encore plus quand il cartonne sur les parquets tout en répondant à LeBron James en mode trashtalking. Durant les Finales NBA, Butler a véritablement regardé le King dans les yeux pour nous offrir un duel mémorable. Ses exploits sur la plus grande des scènes sont évidemment mis à l’honneur dans son best of de la bulle, qui dure quand même 15 bonnes minutes. Mais Jimmy n’a pas attendu les Finales pour cartonner. Certes, il n’a pas sorti des chiffres aussi incroyables que ceux face aux Lakers, mais les Pacers, les Bucks et les Celtics ont également souffert face à Jimmy. Aux côtés de Bam Adebayo, Goran Dragic, Tyler Herro et les autres, Butler a permis au Heat de prendre le contrôle de la Conférence Est, et il faudra compter sur lui pour revenir encore plus fort l’an prochain.

Malgré la déception des Finales NBA, Jimmy Butler a changé de dimension chez Mickey. De star, il est passé à superstar. Comme dirait Erik Spoelstra aux jeunots, regardez Jimmy jouer au basket et prenez des notes.