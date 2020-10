Jordan WhyNot Zer0.3 SE Bright Crimson : modèle interdit pour Mike D’Antoni et Daryl Morey

Il les a étrennées dans la bulle d’Orlando, il était temps de revenir avec du lourd au niveau des coloris. Russell Westbrook débarque avec un nouveau coloris dédié aux Rockets sur ses Jordan WhyNot Zer0.3 SE. Un modèle évidemment disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Arrivé dans le Texas il y a un an, le Brodie doit un peu se demander ce qu’il se passe devant autant de mouvement au sein du staff et du front office des Rockets. Malheureusement, il semblerait que Houston soit arrivé au bout d’un cycle, avec ou sans Beastbrook, et Tilman Fertitta va désormais devoir faire les bons choix pour bâtir un nouveau projet sur une base solide. Jusqu’à preuve du contraire, les Fusées peuvent toujours compter sur les deux derniers MVP avant Giannis et cela représente déjà une bonne base sur le plan sportif. En tout cas, le Marsupilami n’a pas l’air de traîner sur Le Bon Coin pour louer sa villa et se trouver un T5 dans une autre grande ville du pays. La première saison de Westbrook à Clutch City a été faite de hauts et de bas mais le bilan statistique est quand même excellent et promet encore de belles choses pour la suite. Les fans qui ont acheté son maillot rouge et noir peuvent souffler un coup, a priori il n’ira nulle part. C’est un peu ce que le dernier coloris des Jordan WhyNot Zer0.3 SE laisse penser avec une empeigne rouge et noire à laquelle il faut ajouter des petits détails jaunes qui matcheront parfaitement avec les nouvelles tuniques des Rockets en mémoire de la meilleure période de l’histoire de la franchise avec les titres de 1994 et 1995. Comme d’hab avec le Brodie, c’est une coupe bien particulière avec des coutures apparentes et des élastiques en guise de maintient des lacets. Une silhouette brute qui colle parfaitement au style de jeu du numéro 0 et au sommet de la hype, à tel point qu’on ne serait pas étonné de les voir lors d’un défilé de mode.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan WhyNot Zer0.2, dans un coloris du Thunder à l’époque.

les Jordan WhyNot Zer0.2, dans un coloris du Thunder à l’époque. On les imagine déjà à ses pieds : le prochain pivot de 1,96 mètre des Rockets.

le prochain pivot de 1,96 mètre des Rockets. L’occasion parfaite pour les porter : se mater de vieux matchs de 1995 sur le League Pass pendant la trêve.

se mater de vieux matchs de 1995 sur le League Pass pendant la trêve. On aime : le Brodie est toujours au top de la mode.

le Brodie est toujours au top de la mode. On aime moins : c’est le bordel à Houston et ce n’est pas une paire de pompe qui va éteindre le feu.

Les Jordan WhyNot Zer0.3 SE Bright Crimson sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Sinon, il y a d’autres coloris pour les gens qui n’ont pas prévu de finir leur carrière à la NASA.

Source : Jordan Brand