Replay : l’émission Popcorn x TrashTalk, on a parlé NBA et grosse balle orange en direct chez Domingo !

Grosse surprise pour la commu, gros crossover pour tout le monde ! Cette semaine, c’est sur la chaîne Twitch de Domingo que TrashTalk a pu être invité, dans le cadre de l’émission phare Popcorn. Un gros quart d’heure rempli de sourires pour parler de basket, de gros bouquin orange qui va bientôt sortir, des Lakers et de plein d’autres choses. Comme on dit dans le jargon : allez, replay !

Nombreux étaient celles et ceux qui avaient vu la nouvelle tomber dans la journée de lundi. Un tweet sur le compte officiel de Popcorn, et soudain c’était la déferlante. Comment ça, TrashTalk chez Popcorn ?! WTF ? OMG ? RATP ? Pour un paquet de basketteurs et de basketteuses qui suivent de près l’actualité des internets, l’émission hebdomadaire créée et animée par Domingo est un pilier de leur semaine. On y retrouve notamment Marie, Ponce et Sardoche en chroniqueurs, des figures marquantes du show qui étaient justement présents pour cette occasion épique. Avec la victoire de LeBron en finale contre Miami, un gros livre maison qui sortira bientôt et des communautés visant à se croiser, le timing semblait parfait. C’est donc en tant que Challenger de la semaine que votre fidèle serviteur a tenté de représenter au mieux la planète basket devant plus de 50 000 viewers en simultanés, pour un résultat apparemment apprécié par beaucoup de monde ! On va pas se mentir, grosse bafouille d’entrée, ensuite ça allait (hashtag pression). De la signification du titre des Lakers suite à la perte de Kobe plus tôt dans l’année en passant par le plus vieux terrain de basket au monde présent à Paris, en passant par la médiatisation de la NBA en France, les origines du basketball ou l’impact des stars sur l’économie locale, petit tour d’horizon de TrashTalk en feat avec l’équipe de Popcorn, pour un vrai moment de plaisir et de partage ! Bien évidemment, on profite du timing et de ce papier pour rappeler à celles et ceux qui ne sont pas au courant que le Z Event 2020 est en cours : allez y jeter un coup d’oeil, faites tourner sur vos réseaux, et alors si vous mettez la main à la poche on appelle ça un triple-double de Hall of Famer.

Remerciements : Domingo, Florent, Romain, Marie, Ponce et Sardoche !